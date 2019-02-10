التعليم: 302 ألف مدرس قدموا في “العقود المؤقتة” والخميس أخر موعد للتقديم

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صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن إجمالي عدد المعلمين المتقدمين لمسابقة التعاقد المؤقت بلغ حتى اليوم الأحد، الموافق 10 فبراير، نحو 302 ألف متقدم من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف عمر، في تصريحات صحفية، أن محافظة الدقهلية تأتي في مقدمة المحافظات الأكثر إقبالا على التقديم بالمسابقة، لافتًا إلى أن مسابقة تعيين المدرسين بعقود مؤقتة تستهدف سد العجز الموجود في بعض التخصصات بالمدارس ولو بشكل مؤقت في الترم الدراسي الثاني.

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أما عما أثير من تساؤلات حول صعوبة إصدار القيد العائلي لدى البعض قبل غلق باب التقديم، أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أن الخميس القادم هو آخر موعد للتقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات التقديم في المسابقة، منوهًا أن الوزارة أتاحت للمتقدمين أسبوع آخر لتقديم الأوراق باليد إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الخميس الماضي عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

ومن ناحيته، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن، الجمعة الماضية، إن الوزارة نجحت في حل مشكلة عجز المعلمين وتقليص العدد لسد العجز من 98 ألفًا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة،كذلك تم إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل بعض المعلمين لضبط التوزيع.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم، بفتح باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين وبعض الوظائف بمديريات التعليم، يوم الخميس الماضي، في محاولة لسد العجز في التخصصات المختلفة، على أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر الرابط التالي: (اضغط هنا) ، على أن يستمر التقديم الإلكتروني لمدة أسبوع ينتهى الخميس المقبل، مع العلم بأن التعاقد يكون خلال الفصل الدراسي الثاني فقط من العام الدراسي 2018/2019، على أن يتبع ذلك تسليم الأوراق إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات التابع لها المتقدم.

وحسب ما جاء في الإعلان المنشور على موقع الوزارة، فإن هناك عددًا من الشروط والأوراق المطلوبة يجب أن تنطبق في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وهي:

* أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب، أو على مؤهل عال بالإضافة إلي دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم لها.

* أن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية”تعيين/تعاقد”

* ألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية بالمديرية أو الإدارة التعليمية، حتى درجة القرابة الثانية نسبًا أو مصاهرة.

* أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة

* ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.

* أن يكون المتقدم للتعاقد من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة علي الأقل سابقة لتاريخ الإعلان.

* أن يجتاز المقابلة الشخصية.

* مدة العقد بتنتهى بنهاية العام الدراسي الحالي 2018/2019.

* وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقدم:

* أصل المؤهل الدراسي + صورة منه.

* المؤهلات الأعلي في حالة الحصول عليها”ماجستير/دكتوراه.

* شهادة ميلاد مميكنة.

* صورة البطاقة المدنية سارية حتى 12/2019.

* قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة.

* صحيفة حالة جنائية حديثة.

* عدد “2” صورة شخصية.

* الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

* ما يثبت إقامة المتقدم للتعاقد في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل وظيفة بها مدة سنة علي الأقل سابقة علي تاريخ الإعلان.

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