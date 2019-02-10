تعرف على خطوات استلام التابلت.. ونموذج إقرار الاستلام .. ومفاجأة “التعليم” للطلاب

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، الموافق 10 فبراير، في توزيع التابلت على طلاب الصف الأول

وبخصوص هذا الشأن، قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إن خطوة توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، خطوة مهمة ليستكملوا به مرحلة الثانوية العامة، لافتًا إلى أن التابلت سيكون له أهمية كبيرة فى مساعدة الطالب على الوصول لبنك المعرفة أثناء المذاكرة.

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وأضاف شوقي، خلا مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المذاع على “MBc مصر”، أن التابلت سيكون بديلاً لورقة الامتحان فى النظام الجديد والتصحيح أون لاين، كذلك ستكون الامتحانات الإلكترونية أقوى سلاح مانع لعملية الغش والتسريبات.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الحكومة كانت تعاقدت على شراء 708 آلاف تابلت بتكلفة 3.6 مليار جنيه؛ لأن تكلفة التابلت الواحد نحو 240 دولار، ويأتى هذا لحرص الدولة على تقديم أفصل خدمة للطلاب وتقدم العملية التعليمية.

كما كشف “شوقى”، عن مفاجأة سارة للطلاب، وهى توزيع شرائح “خطوط محمول” على الطلاب بتكلفة 5 جنيهات للخط للدخول على الإنترنت من المنزل، كما كشف أن التابلت لن يوجد فيه ميزة الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض الدكتور طارق شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو توضيحيا عن إجراءات استلام “التابلت” التعليمي.

وهي على النحو التالي:

– يتوجه الطالب مع ولي الأمر لمكتب البريد المصري مع ضرورة إرفاق البطاقة أو شهادة الميلاد للطالب، بالإضافة إلى بطاقة ولي الأمر.

– يأخذ موظف البريد الرقم القومي المدون بشهادة ميلاد الطالب.

– يتسلم الطالب إيصال دفع رسوم الاستلام وقدرها 100 جنيه، حيث يضمن لك إيصال الاستلام إمكانية تصليح التابلت من خلال التأمين أو الضمان.

– يتوجه الطالب وولي الأمر إلى المدرسة التابع لها، ثم يوقع ولي الأمر على إيصال استلام “التابلت”.

أما فيما يخص الصورة النهائية والشكل الأخير لإقرار استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، والمعلم، حيث يتسلم الطالب التابلت بعد التوقيع عليه هو وولى أمره، إضافة إلى إقرار المعلم والإدارى.

ويشير الإقرار إلى أنه فى حالة تعرضه للفقد أو التلف أو مخاطر لا تغطيها الوثيقة التأمينية أكون ملتزما اى الطالب وولى أمره بسداد قيمة التابلت بالسعر الذى تكلفته الدولة لاستلام آخر بدلا منه، كما التزم بصيانته فى حالة إصابته بأعطال يكون نجلى سببا فيها على نفقتى الخاصة فى مركز الصيانة المعتمد.