“مجلس الوزراء” يوضح مزايا وعيوب التابلت التعليمي وكيفية إصلاحه حال تلفه

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قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بنشر فيديو “إنفوجراف”، يعرض كافة المعلومات الخاصة باستلام طلاب الصف الأول الثانوي التابلت التعليمي.

حيث كشف المركز الإعلامي عن بدء وزارة التربية والتعليم في توزيع التابلت على الطلاب، أمس الأحد مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرااإلى أن التابلت الذى يتسلمه الطلاب هو بمثابة عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة ‏الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب، ولا يرده الطالب إلا في حال تحويله لنظام تعليمي آخر، علماً بأن الفئات المستهدفة بالتابلت هم طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية ‏والخاصة والمعلمون والعاملون بالمديريات التعليمية.‏‏

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وأضاف “إنفوجراف” المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن بإمكان الطالب التأمين على الجهاز الخاص به ضد الحريق أو السطو من خلال شراء بوليصة تأمينية عند الاستلام قيمتها 100 جنيه من هيئة البريد المصري ‏تدفع مرة واحدة سنويًا، مؤكداً أنه لن يتم تسليم أي أجهزة لمعلمي التعليم الثانوي العام بالمدارس الخاصة نهائيًا، كذلك يتمكن للطالب من الدخول على بنك المعرفة المصري، من خلال التابلت للاستفادة من ‏المادة العلمية المتاحة به، حيث يحتوي على المحتوى الرقمي وفيديوهات تفاعلية للطلاب، كما يتيح للطلاب الدخول على محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة.‏

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن قبل توزيع التابلت التعليمي على طلاب الصف الأول الثانوي ،قامت وزارة التربية والتعليم بتجهيز المدارس بالسبورات الذكية لاستقبال المحتوى الرقمي، وتمت برمجة التابلت بصورة موحدة سواء للطالب أو المعلم.

أما بخصوص الأمان وعوامل السلامة فنجد أن كل جهاز يحتوي على ‏serial number‏ لسهولة تتبعه في حال فقدانه أو سرقته، علماً بأن التابلت من نوعية سامسونج أسود اللون على مستوى عالي من الجودة، ومساحة الشاشة 10.1 بوصة، ويتميز بقوة وحساسية ‏Touch ومعه قلم، كما أن به إمكانية تركيب شريحة اتصال ‏SIM،‏ وكذلك يمكن تشغيل ‏Wi-Fi‏ المنزل أو على أي شبكة خارجية وذلك للأغراض التعليمية فقط.‏‏

وأوضح “إنفوجراف” المركز الإعلامي خطوات حصول الطالب على جهاز التابلت المدرسي وهي على النحو التالي:

– يتوجه الطالب مع ولي الأمر لمكتب البريد المصري مع ضرورة إرفاق البطاقة أو شهادة الميلاد للطالب، بالإضافة إلى بطاقة ولي الأمر.

– يأخذ موظف البريد الرقم القومي المدون بشهادة ميلاد الطالب.

– يتسلم الطالب إيصال دفع رسوم الاستلام وقدرها 100 جنيه، حيث يضمن لك إيصال الاستلام إمكانية تصليح التابلت من خلال التأمين أو الضمان.

– يتوجه الطالب وولي الأمر إلى المدرسة التابع لها، ثم يوقع ولي الأمر على إيصال استلام “التابلت”.

ومن ناحيته، كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن مفاجأة سارة للطلاب، وهى توزيع شرائح “خطوط محمول” على الطلاب بتكلفة 5 جنيهات للخط للدخول على الإنترنت من المنزل، لافتا إلى أن التابلت لن يوجد فيه ميزة الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض الدكتور طارق شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو توضيحيا عن إجراءات استلام “التابلت” التعليمي.

أما فيما يخص الصورة النهائية والشكل الأخير لإقرار استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، والمعلم، حيث يتسلم الطالب التابلت بعد التوقيع عليه هو وولى أمره، إضافة إلى إقرار المعلم والإدارى.

ويشير الإقرار إلى أنه فى حالة تعرضه للفقد أو التلف أو مخاطر لا تغطيها الوثيقة التأمينية أكون ملتزما اى الطالب وولى أمره بسداد قيمة التابلت بالسعر الذى تكلفته الدولة لاستلام آخر بدلا منه، كما التزم بصيانته فى حالة إصابته بأعطال يكون نجلى سببا فيها على نفقتى الخاصة فى مركز الصيانة المعتمد.

وأخيراً، أوضح فيديو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، خطوات إصلاح جهاز التابلت في حالة تعرضه للكسر أو التلف، فقد أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الطالب في هذه الحالة عليه التوجه بالتابلت لأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة التابع لها، ثم الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580، ثم الضغط على رقم 9 ‏ويتم من خلاله إرشاد الطالب ‏لاتباع الخطوات اللازمة لتصليح التابلت.‏