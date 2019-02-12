الخارجية تحذر من حيازة مواد مخدرة أو عقاقير محظورة أثناء السفر أو الإقامة بالسعودية

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أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الإثنين، بيانا تحذيريا للمواطنين المصريين ، من خطورة إحراز أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة بمقتضى قوانين المملكة العربية السعودية أثناء السفر أو الإقامة بالمملكة.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن حيازة أو جلب مواد أو أقراص مخدرة إلى أراضي المملكة العربية السعودية، هي جريمة بعاقب عليها القانون السعودي بعقوبات تصل إلى الإعدام، فضلاً عن كون هذه الأفعال مؤثمة جنائياً بموجب قانون العقوبات المصري.

وطالبت الخارجية من جميع المسافرين إلى الأراضي السعودية ضرورة تحري الدقة والحذر التام من اصطحاب أو حيازة مواد أو عقاقير محظورة داخل أمتعة السفر، أوأثناء نقل بضائع عن طريق البر إلى المملكة.

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وأشارت الخارجية في بيانها الصادر، إلى إنه في إطار جهودها لمتابعة أوضاع أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير الحماية الممكنة لهم، فقد تم ملاحظة إزدياد أعداد المصريين المقبوض عليهم من جانب السلطات السعودية، بسبب اتهامهم بحمل أو حيازة مواد مخدرة أو عقاقير طبية محظورة خلال سفرهم أو إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، وأنه تم إصدار أحكام مغلظة ضدهم من جانب القضاء السعودي.

كما ناشدت الوزارة، وكالات السفر وشركات السياحة والطيران والنقل الجوي والبحري والبري، وجميع الوكالات والشركات العاملة في مجال التصدير والإستيراد، وإلحاق العمالة بالخارج، ونقل البضائع، والحج والعمرة، القيام بتحذير المواطنين من خطورة إصطحاب مواد أو عقاقير محظورة أثناء السفر أو الإقامة بالأراضي السعودية.

وتهيب وزارة الخارجية، بوسائل الإعلام المصرية المختلفة ضرورة القيام بدورهم في توعية المواطنين المسافرين إلى المملكة من خلال تعريفهم بالمواد المخدرة والعقاقير الطبية المحظورة بموجب القوانين واللوائح السعودية.