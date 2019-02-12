الأرصاد: العاصفة المتوقعة سرعتها ٦٠كم تصاحبها أمطار رعدية تبلغ ذروتها الخميس المقبل

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الموافق 12 فبراير، نشرتها الدورية عن أحوال الطقس، ووفق نشرة اليوم فإن الهيئة تحذر المواطنين من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وحتى يوم السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة

وكشف الدكتور الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن ملابسات تلك العاصفة المرتقبة، والتي ستؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

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وأرجع رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، السبب وراء هذه العاصفة إلى وجود منخفض جوي في المنطقة الغربية، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم في الساعة الواحدة.

وأكد عطا، أن العاصفة المتوقعة ستبلغ ذروتها يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الانخفاض بعد ظهر الجمعة، ويصاحب هذه العاصفة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من 4 – 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي.

وكانت الهيئة قد أصدرت أمس الإثنين، بيان تحذيري من سوء الأحوال الجوية في الثلاث أيام المقبلة، التي ستشهد نشاط مكثف للرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وخلال البيان التحذيري، أوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبدالعال، إن العاصفة – التي متوقع أن تضرب البلاد يومي الخميس والجمعة – سيصاحبها انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح من 4 – 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي.

وأضاف “عبد العال” أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية؛ لتمتد إلى محافظات الوجه البحري، والقاهرة، ومدن القناة، ومناطق من سيناء، وشمال الصعيد، مشيرا إلى أنها ستكون أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وتوقع خبراء الطقس في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس باردا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما توقعوا أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.

ووجه رئيس الهيئة حديثه إلى المواطنين أصحاب الأمراض الصدرية والحساسية محذرا إياهم بضرورة استخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة، كذلك نصح بتجنب التواجد تحت الأشجار، ولوحات الإعلانات، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والقيادة بهدوء على الطرق، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس الجمعة، حسب البيان فهي كالآتي :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 15 إلى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 13 إلي 14 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 14 إلى 15 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيد من 15 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 18 إلى 20 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 18 إلى 19 درجة مئوية

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين في المحافظات بضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير لمثل هذه الحالات، مشيرة إلى إلى أنه يمكن الاتصال بها للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الأتي 24646721 .

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