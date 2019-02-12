السياحة: أكثر من 2000 شركة تواصل تلقي طلبات الراغبين في أداء الحج السياحي

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صرح علاء الغمري عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن هناك أكثر من 2000 شركة سياحية ما تزال تتلقى جوازات سفر الراغبين في أداء الحج السياحي، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق باب تلقى طلبات الحجز يوم 17 مارس المقبل، وإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 36 ألف فائز يوم 27 من نفس الشهر.

وأضاف عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، اليوم الثلاثاء، الموافق 12 فبراير، أن التقدم لحجز برامج الحج السياحي لابد أن يكون بجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي على أن يستكمل الفائزون بالقرعة إجراءاتهم بعد ذلك، لافتًا إلى أن الشركات تتسابق في تقديم تسهيلات للمواطنين للحجز بجانب اتخاذ كل ما يضمن حقوقهم.

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وأشار علاء الغمري، إلى أن ضوابط الحج السياحي التي أعلنتها وزارة السياحي للعام الجاري، تتضمن تحصيل 20 ألف جنيه قيمة جدية الحجز للمستوى السياحي 5 نجوم، و15 ألف جنيه للمستوي السياحي 4 نجوم، و10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري، مضيفًا أن الفائز بقرعة الحج السياحي عليه القيام باستكمال باقي قيمة البرنامج المتقدم له، وأنه على الشخص الذي لم يحالفه الحظ سحب مبلغ جدية الحجز من بنك مصر وفروعه بالمحافظات.

وكانت وزارة السياحة، قد أعلنت شهر يناير الماضي، الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي للعام الهجري 1440، الموافق 2019.

ووفقًا للضوابط المعلنة فكانت كالآتي:

يتم التقديم للحجز في موسم الحج السياحي عبر شركات السياحة المعتمدة في المدن والمحافظات المختلفة، والتي بدورها تسجل بيانات المواطن وتجهز كافة أوراقه للدخول في قرعة الحج السياحي.

قيمة مقدم الحجز في موسم الحج السياحي حسب كل مستوى: 20 ألف جنيه قيمة جدية الحجز للمستوى السياحي 5 نجوم، و15 ألف جنيه للمستوي السياحي 4 نجوم، و10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري

محظور على المواطنين الذين سجلوا في كلا قرعتي “الداخلية أو التضامن” التقدم إلى قرعة الحج السياحي.

وأكدت الضوابط المنظمة للحج السياحي، أن حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية يكون بمقتضى حكم قضائي نافذ شريطة أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.