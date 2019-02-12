مصادر بالبرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل شهر رمضان

Advertisements

أعلنت مصادر مطلعة بالبرلمان المصري، “أن جلسة الغد سوف تكون مخصصة من أجل مناقشة تقرير الصادر عن اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية والتصويت عليه، ليتم إحالته إلى الجنة التشريعية بالبرلمان من أجل مناقشته، ثم عرض التعديلات على مجلس النواب من أجل مناقشة النصوص بعد ستين يومًا من الموافقة على التقرير”.

كما أشارت المصادر، “إن تقديم موعد جلسة البرلمان المصري من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، يأتى فى إطار الرغبة فى سرعة الانتهاء من التعديلات الدستورية، خلال الفترة المحددة دستوريًا”، وأضافت المصادر “أن مجلس النواب أمامه ثلاثة أشهر فقط من أجل الإنتهاء من التعديلات الدستورية، ويسعى المجلس إلى الإنتهاء قبل تلك المدة حتى يتم إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويتم الإعلان عن النتيجة بشكل نهائي خلال شهر أبريل القادم لعام 2019، وقبل شهر مايو الذي يوافق بداية شهر رمضان القادم، حيث أن أى استفتاء يجرى خلال شهر رمضان لن يشهد إقبالا بسبب الصيام”.

Advertisements

وأوضحت المصادر إلى “أن إجراءات الاستفتاء سوف تحتاج إلى وقت، مما يجبر البرلمان المصري على الانتهاء من التعديلات فى أسرع وقت”.

سوف تشهد جلسة البرلمان المقرر عقدها غدًا الأربعاء، من أجل تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة الخاصة بسياسة الحكومة المصرية الخاصة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري، ومراقبة ومتابعة دور الأيتام، إلى جانب سياسات الحكومة المصرية الخاصة بإعطاء المحافظين الحق فى اختيار مديرى مديريات الوزارات بالمحافظات، وإهدار المال العام فى رصف الطرق، والإهمال الطبي في المستشفيات”

سوف يتم تحديد موعد من أجل مناقشة سياسة الحكومة المصرية الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة المصرية، وتجريم استخدام الأكياس البلاستيكية من أجل الحفاظ على المواطنين.

إلى جانب العمل على تفعيل دور “الهيئة القومية لسلامة الغذاء”، وسياسة الحكومة المصرية الخاصة بالرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسى 2014، وسوف يتم مناقشة عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة والصحة، واستعراض ملفات إهدار المال العام في مصانع الغزل والنسيج، وأخذ الرأى النهائى على عدد من مشاريع قوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب، والتصالح فى مخالفات البناء، وتنظيم الجامعـات”.

ويناقش البرلمان المصري أيضا التقريري الصادرة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عـن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لـ “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وبحث بروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ الحادي والعشرين من شهر مارس السابق، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية تحت رقم 87 لعام 2019.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن جلسة بعد الغد سوف تشهد مناقشة العديد من التقارير الصادرة من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات بعض من القوانين التي تقدم بها عدد من النواب، أبرزها “تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل قانون الضريبة على العقارات، وتعديل المادة الأولى من القانون الصادرة تحت رقم 174 لعام 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 14 لعام 2018 بتمديد العمل بالقانون الصادر تحت رقم 79 لعام 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية”.

أقرا المزيد زعيم الأغلبية بالبرلمان يتقدم بطلب رسمى بالتعديلات الدستورية