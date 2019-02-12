بالفيديو.. خبير اقتصادي: مصر نجحت في محاربة الإرهاب والفساد

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صرح الخبير الاقتصادي ايهاب سمرة، “إن كلمة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي تعكس تراكمات العمل الدؤوب الذي تقوم به الحكومة المصرية من خلال مشاركتها في مؤتمرات الكوميسا، والزيارات الخارجية التي يقوم بها السيد الرئيس، ومشاركته في قمة أفريقيا أوروبا.

جاءت تصريحات الخبير الاقتصادي خلال لقاءه عبر برنامج “8 الصبح”، والذي يبث عبر قناة “dmc” الفضائية، وأضاف “إن الدولة المصرية أصبحت دولة نموذجية لباقي دول القارة من خلال انتصارها على الإرهاب، ومحاربتها للفساد بشكل كثيف للغاية، بالإضافة إلى أنها استطاعت أن تنجز على المستوى الأمني والسياسي داخليا وخارجيا”.

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وأكد الخبير، “أن انتصارات الدولة المصرية على الفساد والإرهاب كان الداعم الرئيسي من أجل تحقيق العديد من الإنجازات في القطاع الاقتصادي داخل الدولة المصرية”، وأوضح، “أن الإرهاب والفساد يعرقلان التنمية في أى دولة”.

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