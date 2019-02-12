إنفراد.. صورة بوليصة التأمين على جهاز التابلت المدرسي

Advertisements

بدأت مديريات التعليم بمختلف محافظات الجمهورية، أمس الإثنين، في إجراءات توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة، وهذا وفق خطة زمنية حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسب ظروف كل محافظة.

وينفرد موقع “مصر 365” بنشر صورة بوليصة التأمين الخاصة بجهاز التابلت الذى وزعته وزارة التربية والتعليم، على طلاب الصف الأول الثانوى، والتى تغطى القيمة التأمينية للجهاز.

Advertisements

وكان المستشار الفني لوزير التربية والتعليم لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أحمد ضاهر، قد أصدر بيان صحفي أمس، أوضح فيه أنه قبل تسلم أي جهاز، يوقع كل من الطالب وولي أمره على إقرار الاستلام، ويقر فيه ولي الأمر بأن أبنه أو إبنته تسلم جهاز “تابلت” موديل Samsung T585 ومشتملاته، وتحتوي المشتملات المذكورة في الإقرار على “جراب جلد وقلم للكتابة على التابلت وشاحن وسماعة أذن”.

وخلال البيان، تمت الإشارة إلى التغطية التأمينة التي تمنحها بوليصة التامين للتابلت المدرسي، حيث ذكر أنه في حالة تلف “التابلت” أو فقدانه، وفي حالة المخاطر التي لا تغطيها بوليصة التأمين والضمان، يكون ولي الأمر ملتزمًا بسداد قيمته المالية بالسعر الذي تكلفته الدولة، كما يلتزم ولي الأمر والطالب بسداد تكاليف صيانة الجهاز في حالة إصابته بأعطال ناجمة عن سوء استخدام الطالب أو الطالبة، وذلك في مراكز الصيانة المعتمدة التابعة لشركة سامسونج في مصر، مع التعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز الصيانة المعتمدة، وبعد إمضاء كل من الطالب وولي الأمر، يوقع على الإقرار نفسه مندوب التسليم في المدرسة ومدير المدرسة.

جدير بالذكر ، أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوزيع التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة وهي: الإسماعيلية 7919 تابلت، وبور سعيد 5682 تابلت والسويس 4075 تابلت ومرسى مطروح 1863 تابلت وشمال سيناء 3300 تابلت والوادي الجديد 2601 تابلت والأقصر 6349 تابلت وجنوب سيناء 832 تابلت والبحر الأحمر 2885 تابلت وأسوان 7289 تابلت والفيوم 14841 تابلت وبني سويف 16643 تابلت وقنا 16353 تابلت والإسكندرية 45349 تابلت والقاهرة 91572 تابلت والمنيا 29854 تابلت وأسيوط 24801 تابلت وسوهاج 21137 تابلت والشرقية 50017 تابلت ودمياط 2582 تابلت.

وشددت الوزارة على أن تمثل هذه الأجهزة، تعتبر الدفعة الأولى التى يتم توزيعها، على أن يتم التوزيع على بقية المحافظات من خلال المديريات تباعًا.

إقرا أيضًا: