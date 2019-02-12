رواد “فيس بوك” يتداولون منشور يتضمن الفئات المقرر حذفها من منظومة الدعم

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قام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، الموافق ١٢ فبراير، بتداول منشورًا يتضمن مقترحًا يتكون من 16 معيارًا تخص الفئات المقرر أن تقوم وزارة التموين بحذفها من منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز.

وحسب المنشور الذي تم تداوله، فإن المعايير المرصودة لحذف عدة فئات، هي:

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الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن 10 آلاف جنيه من العاملين بالحكومة بالقطاع العام والخاص والهيئات الاقتصادية وغيرها.

أصحاب المعاشات، على أن تكون قيمة المعاش 6 آلاف جنيه فأكثر.

المزارعين الحائزين على أرض زراعية أو حدائق مثمرة بمساحات تقدر بـ 10 أفدنة فأكثر، وغيرها.، مع العلم أن المنشور لم يتضمن أي إشارة عن جهة الإصدار.

استبعاد من يتخطى المصاريف المدرسية بأكثر من 30 ألف جنيه سنوياً.

قياس متوسط استهلاك الكهرباء واستخدام الهاتف المحمول.

معرفة إذا كان مالكا لأكثر من سكن داخل كمباوندات.

من يملك سيارة أو أكثر

استبعاد أصحاب الوظائف العليا.

دفع ضربية أكثر من 100 ألف جنيه.

من يقوم بدفع جمارك أكثر من 500 ألف جنيه وقيمة مضافة أكثر من 500 ألف.

ومن ناحيته، نفى أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، أن يكون المنشور المتداول على “فيس بوك ” رسميا ،مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من إقرار معايير حذف غير المستحقين من الدعم.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، كان قد أعلن -خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، أنه فور الانتهاء من وضع المعايير التي سيتم على أساسها حذف غير المستحقين بمتظومة الدعم، سيتم عرضها على مجلسي النواب والوزراء فور الانتهاء منها من قبل لجنة العدالة المشتركة المكونة من 5 هيئات، لاستبيان مدى التوافق عليها، مؤكدًا عدم مسؤولية الوزارة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نفس السياق، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المنشور المتداول لم يصدر عن اللجنة، مؤكدا أن اللجنة لن تعلن أي معايير قبل إصدار نتائج بحث الدخل والإنفاق ومؤشرات الفقر من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والموقع إصداره خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور عددٍ من الوزراء وفي مقدمتهم وزيري المالية والتخطيط.

وأضاف بدراوي، أن البحث الذي يعده الجهاز المركزى للتعبئةووالإحصاء، سيتضمن دراسة مستويات معيشة المواطنين، بالإضافة إلى قياس دخلهم ونفقاتهم على مدار العام، وبناءً عليه يتم تحديد نسب الفقر وفقًا لعدة مستويات “العام والجغرافي”.

كما أشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه أثناء وضع المعايير سيتم الاعتماد بشكلٍ أساسي على ما به من بيانات لتحديد معايير الفئات المستحقة وغير المستحقة للدعم.

وتابع بدراوي: “هنطلب حضور وزير التموين، لمناقشة المعايير بعد إصدار البحث لأن الأزمة الحقيقية عدم وجود بيانات سليمة يتم الاعتماد عليها في تحديد المستحقين من غير المستحقين”.