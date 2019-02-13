التموين تستعد لشهر رمضان بالتعاقد على استيراد 68 ألف طن أرز أبيض

Advertisements

الهيئة العامة للسلع التموينية تتأهب لشهر رمضان المبارك، حيث قامت بالتعاقد على استيراد ثمانية وستون ألف طن أرز أبيض، وذلك في المناقصة رقم 2 وقامت بالتعاقد على أرز أبيض تام الضرب، وجاء ذلك ضمن استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية للشهر الفضيل.

إستيراد الأرز

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح لها اليوم، أن 20 ألف طن سوف تصل فى المدة من 20/3/2019 وحتى 20/4/2019 و48 ألف طن تصل من مطلع أبريل حتى 30 أبريل القادم وأن الكميات التى قامت بالتعاقد عليها التموين اجتازت اختبار الطهى وتناسب المستهلك المصرى، ولقد أجري الاختبار داخل معهد تكنولوجيا الغذاء الخاص بمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة.

Advertisements

تجدر الإشارة، أن التموين كانت قد أجرت تعاقد فى المناقصة 1 لكمية بنحو سبعة وأربعون ألف طن ونصف من أزر تام الضرب مستورد ليصل في المدة من مطلع فبراير وحتى 28 فبراير الحالى.