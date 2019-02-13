النائب العام يطالب بحجب المواقع التي تبث مقاطع منافية للآداب

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توجه المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بطلب إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الناحية التقنية من أجل حجب أي موقع يقوم ببث صورة أو مواد مسجلة، أو يقوم ببث مقاطع فيلمية منافية للآداب.

وجاءت تلك التصريحات في بيان صادر عن النائب العام، وطالب بضرورة إخطار “النيابة العامة” بالمواقع التي تخالف هذا القرار، وذلك تبعًا للتحقيقات التي تقوم بإجراءات النيابة العامة في القضيتين رقم 8242 لعام 2019 جنح أول مدينة نصر، وقضية رقم 6427 لعام 2019 جنح أول مدينة نصر.

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