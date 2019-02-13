تعليق الآثار عن إسقاط الجنسية عن أي مواطن لم يزور الأهرامات خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، إن التصريحات المنسوبة إلى وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والتي ترددت عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، عن سحب الجنسية المصرية من أي مواطن مصري لم يزر الأهرامات خلال الخمس سنوات الأخيرة، تعد أخبار غير صحيحة، ولم تصدر عن وزير الآثار مطلقًا”.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، “أن هذا الكلام لم يصدر من الدكتور خالد العناني، لا تصريحًا ولا تلميحًا، ولا بأي شكل آخر ولا صحة له مطلقًا”.

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وأضاف، “أن الصورة المنتشرة والتي تحمل التصريح والمنسوبة إلى أحد المواقع المصرية الشهيرة، قد تم تحريرها باستخدام “برنامج فوتوشوب” من أجل وضع تلك التصريحات عليها”.

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