غدًا .. أخر يوم للتسجيل في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونيًا

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تٌغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا الخميس، الموافق 13 فبراير، باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، المقرر إلحاقهم بالعمل يوم 1 مارس المقبل، والتى اتاحت الوزارة التسجيل الإلكترونى بها منذ الخميس الماضى.

وسوف تبدأ الإدارات التعليمية من الأسبوع المقبل، في استلام أوراق المتقدمين والمستندات المطلوبة فى الإعلان ابتداءا من السبت الموافق ١٦ فبراير حتى يوم الخميس ٢١ فبراير، مطالبا جميع المتقدمين أن يسجلوا البريد الإلكترونى الشخصى لهم لأنه سيكون وسيلة التواصل معهم إذا تم اختيارهم للوظائف المطروحة.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الخميس الماضي عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسى للعام الحالي 2018/2019 فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الخميس الماضي عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

ومن ناحيته، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن، الجمعة الماضية، إن الوزارة نجحت في حل مشكلة عجز المعلمين وتقليص العدد لسد العجز من 98 ألفًا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة،كذلك تم إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل بعض المعلمين لضبط التوزيع.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم، بفتح باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين وبعض الوظائف بمديريات التعليم، يوم الخميس الماضي، في محاولة لسد العجز في التخصصات المختلفة، على أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر الرابط التالي: (اضغط هنا) ، على أن يستمر التقديم الإلكتروني لمدة أسبوع ينتهى الخميس المقبل، مع العلم بأن التعاقد يكون خلال الفصل الدراسي الثاني فقط من العام الدراسي 2018/2019، على أن يتبع ذلك تسليم الأوراق إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات التابع لها المتقدم.

أما عما أثير من تساؤلات حول صعوبة إصدار القيد العائلي لدى البعض قبل غلق باب التقديم، أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أن غدًا الخميس، هو آخر موعد للتقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات التقديم في المسابقة، منوهًا أن الوزارة أتاحت للمتقدمين أسبوع آخر لتقديم الأوراق باليد إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات.