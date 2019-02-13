الفريق محمد زكي يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة “فاتح -26” بالرماية بالذخيرة

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شهد صباح اليوم الأربعاء، الموافق 13 فبراير، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمناورة “فاتح -26” بالرماية بالذخيرة الحية والتى تنفذها إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتى تستمر لعدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وشارك فى تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة “فاتح -26″، وحدات فرعية من المشاة الميكانيكى والمدرعات والمدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ، بالإضافة إلى عناصر من القوات الجوية والدفاع الجوى والقوات الخاصة، فضلًا على باقى الأسلحة التخصصية المكونة لعناصر تشكيل المعركة.

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بدأت المرحلة الرئيسية من المناورة “فاتح -26” بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المشروع وعرض ملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التى نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوى، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، كما شاركت في المناورة، العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكى بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة وذلك بمعاونة الهيلوكوبتر المسلح وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدى لهجمات العدو المضادة وحرمانه من استعادة أوضاعه الدفاعية إلى ما كانت عليه.

وفى نهاية عرض المرحلة الرئيسية للمناورة “فاتح -26″، حرص الفريق أول محمد زكى، على نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقوات المشاركة والحضور من القادة والدارسين بالمعاهد والكليات العسكرية، كما أثنى على الجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية بالدولة، مؤكدًا أن أمن مصر واستقرارها يكمن فى امتلاك قوات مسلحة قوية وقادرة على مواجهة كل صور التهديدات والعدائيات المحتملة.

وأشاد وزير الدفاع بالأداء المتميز الذي قدمه المشاركون في المناورة “فاتح -26” ، والمستوى الباهر الذى وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وأداء المهام القتالية والنيرانية فى الوقت والمكان المحددين والدقة فى التعامل مع الأهداف الميدانية وإصابتها من الثبات والحركة، وتنفيذ كل المهام القتالية بما يلائم طبيعة الارض، واستخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والادارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

وأكد الفريق أول محمد زكى، على حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى كل المجالات لمواجهة الأخطار والتحديات التى تهدد الأمن القومى، كما أثنى على سرعه تلبية الاحتياطى المستدعى من الضباط والجنود الذين لبوا نداء الوطن من خلال مشاركتهم فى المناورة فاتح 26 مما يعبر عن أصالة وعراقة الشعب المصرى العظيم.

وخلال متابعته لمناورة “فاتح 26″، ناقش وزير الدفاع عددا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها واستمع لأسئلة واستفسارت دارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإجابة عليها من مخططى ومنفذى المشروع لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه.

شهد المرحلة الرئيسية للمناورة “فاتح 26″، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.