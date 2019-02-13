التعليم: الصورة المتداولة لجدول امتحانات الثانوية العامة غير صحيحة

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نفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صحة الصورة التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم الأربعاء، الموافق 13 فبراير، وتعرض جدول امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدة أنه غير صحيح وسوف تعرض الوزارة المقترح على اتحاد الطلاب فور الانتهاء منه بشكل رسمى.

وأوضحت المصادر ، أنه حتى الآن لم تعتمد وزارة التربية والتعليم، الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة، مضيفة أنه فور اعتماد الجدول سيتم الإعلان عنه للطلاب.

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تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2019 ، في9 يونيو المقبل، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أتاحت للطلاب التسجيل لأداء الامتحان عن طريق الاستمارة الإلكترونية خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن تنطلق مرحلة كتابة الاستمارة الورقية خلال أيام.