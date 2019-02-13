القوى العاملة: غدًا أخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في التدريب الفندقي للشباب

Advertisements

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن غدًا الخميس، هو أخر يوم لتلقي طلبات الراغبين في التدريب الفندقي للشباب من الذكور والإناث، لثقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية مصر 2030.

وصرح محمد سعفان، وزيرالقوى العاملة، اليوم الأربعاء، الموافق 13 فبراير، إن الوزارة أجرت الاتفاق مع إدارة الفندق على زيادة مكافأة التدريب من 1000 جنيه إلى 1300 شهريا، مضيفًا أن البرنامج التدريبي الفندقي يشمل 150 متدربًا، في الدورة الواحدة ومدتها ثلاثة أشهر، يٌمنح بعدها المتدرب شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة ونجاحه فيها.

Advertisements

وأوضح “سعفان” الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للبرنامج التدريبي وهي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد عن 30 عامًا.

تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة.

تقديم شهادة طبية تفيد خلو المتقدم من الأمراض المزمنة أو أي أمراض تعوقه عن التدريب هذا بعد اجتيازه اختبارات القبول في التدريب.

يتم قبول جميع الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، وخاصة خريجي السياحية والفندقة عالٍ ومتوسط وفوق المتوسط.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أن الطلبات يتم تقديمها باليد بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر بالشباك الواحد.

وتابع سعفان، “إن التدريب يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة ومجموعة فنادق “إنتركونتيننتال مصر” وأفريقيا “سيتى ستارز، الذي يرمي إلى إعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية 2030، من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والأشراف الداخلي”.