رغم إقرار “أوبر” لزيادة في أسعارها .. “كريم” تقرر تثبيت أسعار خدماتها في مصر

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أكد مصدر مسؤول في شركة “كريم” للنقل التشاركي، اليوم الأربعاء، الموافق 13 فبراير، إن الشركة قررت تثبيت أسعار خدماتها في مصر.

وأضاف المصدر، أن مجلس إدارة الشركة، عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء، لمناقشة أسعار خدماتها، وفي نهاية الاجتماع قررت الإبقاء على تعريفة الركوب الحالية دون تغيير، مشيرا إلى أن الشركة تسدد ضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ 14٪ منذ مارس 2018.

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جدير بالذكر أن الشركة المنافسة، شركة أوبر للنقل الذكي، كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن زيادة مقررة في تعريفة الركوب، معللة السبب وراء تلك الزيادة إلى وجود التضخم الذي يؤثر على مصاريف السائقين اليومية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم خدمات أوبر التي يدفعها السائقون”.

ومن ناحيته، قال أحمد خليل، رئيس العمليات بالشرق الأوسط لشركة أوبر للنقل التشاركي، إن إعادة هيكلة أسعار خدماتها في مصر يرجع لسداد ضريبة القيمة المضافة، إلتزاما بقانون الضرائب المصرية.

وأضاف أحمد خليل، أن قيمة الضريبة المضافة ستورد على الخدمة التي تقدمها الشركة، كوسيط بين السائقين والعملاء، وبالتالي سيتم توريدها من عمولة الشركة المحددة بـ 22.5%.

وأوضحت مصادر داخل شركة “أوبر”، إن التعديل الذي أجرته الشركة في خطة الأسعار هو مجرد تعديل بسيط على أسعار الخدمات التي تقدمها شركة “أوبر” بداية من أمس الثلاثاء.

وأكد أحمد خليل، رئيس العمليات بالشرق الأوسط لشركة أوبر للنقل التشاركي، أن الشركة أعادت هيكلة عمولتها من 20 إلى 22.5%، ولم ترفعها كما فهم البعض.

وأضاف إن عمولة أوبر سيليكت وسكوتر كانت 25% وكذلك في الإسكندريه بينما تبلغ 20% على أوبر اكس، ولذلك قامت الشركة بإعادة هيكلة العمولة لتكون متساوية لمختلف خدمات الشركة ولكل العملاء، موضحًا أن عمولة الشركة في مصر ظلت الأقل لفترة طويلة مقارنة بباقي أسواق المنطقة.

ووفق منشور أرسلته شركة “أوبر” للكباتن (السائقين) لديها ، نجد أنه تم إقرار زيادة سعر فتحة العداد لخدمة أوبر إكس من 7 جنيهات إلى 7.25 جنيه، كما ارتفعت فتحة العداد لخدمة أوبر سيليكت من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

كما ارتفع سعر الكيلو متر من جنيهين إلى 2.55 جنيه بالنسبة لخدمة أوبر إكس ومن 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات بالنسبة لأوبر سيليكت.

كما ارتفعت عمولة الشركة إلى 22.5% بدلًا من 20%.

وحدد المنشور سعر دقيقة الانتظار بـ35 قرشًا لخدمة أوبر إكس و65 قرشًا لخدمة أوبر سيليكت، والحد الأدنى للأجرة عند 10 جنيهات لأوبر إكس و15 جنيهًا لأوبر سيلكيت.