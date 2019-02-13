“شوقي” محذرًا الطلاب الممتنعين عن استلام “التابلت”: لن تستطيعوا أداء الامتحانات

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حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، الموافق 13 فبراير، طلاب الصف الأول الثانوي الممتنعين عن تسلم جهاز “التابلت”.

وذكر “شوقي” ، في تصريحات صحفية، أن طلاب الصف الأول الثانوي الذين سيمتنعون عن استلام “التابلت” سيشعرون باختلاف كبير عن أقرانهم، ولن يستفيدوا من المواد التعليمية الهائلة الموضوعة عليه، ولن يستطيعون أداء الامتحانات؛ لأنها ستكون إلكترونية.

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وأوضح وزير التربية والتعليم، أن “التابلت” المدرسي ما هو إلا وسيلة لمساعدة طلاب الصف الأول الثانوين لفهم نظام الثانوية المعدّل والارتقاء بمستوى تعليمهم والاطلاع على مواد مختلفة وطرق تدريس متنوعة، وهو ما يوفّر لهم تحصيل دراسي أفضل وتوفير تعليم جيد.

وأكد “شوقي” أن الوزارة تحملت أعباء تكاليف شراء التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بقيمة إجمالية تصل لـ3.6 مليار جنيه؛ من أجل مصلحة الأبناء ولتسهيل عملية الدراسة عليهم، والقضاء على الغش، والتسريب، والتظلمات من خلال الامتحانات الإلكترونية، بهدف النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب.

وطالب شوقي، الطلاب بضرورة الحفاظ على تلك الهدية التي منحتها لهم الدولة دون أي مقابل، وأن يساعدوها في نجاح المنظومة الجديدة لأنهم المستفيد الأول، مشددًا على أنه حال فشل التجربة سيكون الخاسر الأكبر هو الطلاب.

وخلال التصريحات، طالب شوقي، الطلاب إلى الاستمتاع بالتعليم على “التابلت” والاطلاع على المحتوى التعليمي الهائل الذي وفرّته الوزارة عليه، من برامج تفاعلية وفيديوهات ومناهج دراسية.

وكانت مديريات التعليم بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت الإثنين الماضي، الموافق 11 فبراير، إجراءات توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة، وهذا وفق خطة زمنية حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسب ظروف كل محافظة.

وفي المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة “التابلت” على طلاب الصف الأول الثانوي، تم توزيع الأجهزة في 20 محافظة هي: الإسماعيلية (7919 جهاز)، بور سعيد (5682)، السويس (4075)، مرسى مطروح (1863)، شمال سيناء (3300)، الوادي الجديد (2601)، الأقصر (6349)، جنوب سيناء (832)، البحر الأحمر (2885)، أسوان (7289)، الفيوم (14841)، بني سويف (16643)، قنا (16353)، الإسكندرية (45349)، القاهرة (91572)، المنيا (29854)، أسيوط (24801)، سوهاج (21137)، و،الشرقية (50017) ودمياط (12582).​