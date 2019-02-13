الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس السئ في الـ3 أيام القادمة وتحذر من عاصفة الغد

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق ١٣فبراير، تقريرا أوضحت من خلاله توقعاتها لظواهر الطقس من درجات الحرارة والرطوبة ونسب سقوط الأمطار خلال اليوم والـ٣ أيام المقبلة.

وحسب تقرير الهيئة، فإن البلاد سوف تشهد حالة طقس سيئة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث وجود موجة أمطار وتقلبات جوية جديدة، عقب الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي على مختلف الأنحاء.

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وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” ما تضمنه التقرير من توقعا الهيئة العامة للأرصاد الجوية ،عن توقعات الطقس للأيام المقبلة:

طقس اليوم الأربعاء:

جاءت توفعات خبراء الطقس بالهيئة أن يسود اليوم طقس معتدلًا شمالًا حتى شمال الصعيد، دافيء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس اليوم فهي تتمثل في فرص سقوط الأمطار ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة على السواحل الشمالية، كما يكون الطقس غائم جزئي على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وجنوب سيناء والغردقة.

ودرجات الحرارة المتوقعة فهي كالآتي:

على السواحل الشمالية العظمى 19 والصغرى 9. ويكون متوسط الرطوبة 90/ 40، والوجة البحري والقاهرة 20 11، ودرجة الرطوبة 80 /30، أما شمال الصعيد درجة الحرارة 21/ 8 وتصل درجات الرطوبة 80/ 25.

طقس الخميس:

أوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية أنه مع بداية غدًا الخميس تنشط الرياح المثيرة للرمال والاتربة والرمال على كافة الانحاء تصل لحد العاصفة على بعض الأماكن، ما يزيد الاحساس بالبرودة، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط.

أما الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الخميس، تتمثل في الأمطار والرياح المثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، والقاهرة والوجة البحري، أما الغردقة وجنوب سيناء سيكون بها عاصفة رملية فقط.

وأكد خبراء الطقس، أن درجات الحرارة يوم الخميس سوف تشهد انخفاض ملحوظ على السواحل الشمالية 15 /10، ويكون متوسط الرطوبة 85 /40، والوجة البحري والقاهرة 16 11، ودرجة الرطوبة 80 /25، أما شمال الصعيد درجة الحرارة 17 / 8 وتصل درجات الرطوبة 70/ 25.

طقس الجمعة:

مع حلول يوم الجمعة، نجد أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مستمر على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض الأماكن، ما يزيد الاحساس بالبرودة، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط.

وحول الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الجمعة، تتمثل في الأمطار والرياح المثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، والقاهرة والوجة البحري، والغردقة وجنوب سيناء.

ودرجات الحرارة على السواحل الشمالية 14 /11، ويكون متوسط الرطوبة 85 40، والوجة البحري والقاهرة 16 9، ودرجة الرطوبة 85 25، أما شمال الصعيد درجة الحرارة 16 8 وتصل درجات الرطوبة 70 25.

طقس يوم السبت:

تابع تقرير هيئة الارصاد الجوية، إن طقس يوم السبت سيكون بارد شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الانحاء، يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية.

كما تقل حركة الرياح ويكون وتزيد فرصة سقوط الأمطار فقط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء والغردقة، أما في القاهرة وشمال وجنوب الصعيد سيكون غائم فقط.

أما بيان درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت فهي، على السواحل الشمالية 17 10، ويكون متوسط الرطوبة 85 40، والوجة البحري والقاهرة 17 10، ودرجة الرطوبة 80 25، أما شمال الصعيد درجة الحرارة 16 8 وتصل درجات الرطوبة 70 25.