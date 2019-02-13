صرف 50% من سلع فبراير التموينية.. ومطالب بزيادة ربح البدالين التموينيين

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انتهت وزارة التموين والتجاره الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الأربعاء الموافق 13 فبراير من العام الحالي 2019 ، من صرف نحو 50% من السلع التموينية المدعمة الخاصة بشهر فبراير التموينية ، لصرفها لمستحقي الدعم ، من أصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر الحالي ، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد في البطاقات ، وهو 50 جنيها حيث تبلغ مخصصات السلع التموينية الأساسية 3.5 مليار جنيه شهريا ، وذلك حسب ما صرح مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف المصدر ، في تصريحات صحفية عنه اليوم الأربعاء، أنه جار صرف مقررات تموين شهر فبراير الحالي للمواطنين ، حتى يوم 25 فبراير الحالي ، موضحا أن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد وجود مخزون استراتيجي من منتجات اللحوم ، وسلع السكر والزيت والأرز ، تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر.

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وزاد المصدر ، أن السلع التموينية متوفرة ، وتشمل السلع الأساسية ، مثل «السكر ، الزيت ، والأرز» ، وغيرها من السلع التي تشمل 20 سلعة ، يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له ، مؤكدا أن لجنة المشتريات المركزية المباشرة ، في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ساهمت في توفير الاحتياجات للمستفيدين من الدعم ، حيث تم تخفيض أسعار العديد من السلع الأساسية ، فضلا عن توفير كميات ضخمة ، بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنحو 10%.

ولفت المصدر، إلى حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين ، سواء عن طريق 1200 مجمع استهلاكي ، و30 ألف بدال تمويني ، و3000 فرع لمشروع جمعيتي ، كي يكون لدى المواطن الحرية الكاملة في الحصول على المنتجات ، وذلك وفقا لرغبته واحتياجات أسرته ، بقيمة الدعم المخصص له على البطاقات التموينية.

على جانب آخر، طالبت شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في القاهرة ، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، برفع هامش الربح للتاجر التمويني ، وأصحاب مشروع «جمعيتي» مرة أخرى، ليتراوح بين 2 و7%.

بدورها ، قالت فاطمة عبد المقصود ، عضو شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية في القاهرة ، إن رفع هامش الربح للتاجر التمويني ، أصبح أمر ملح بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.