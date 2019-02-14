13 نصيحة لتفادي الحوادث أثناء العاصفة الترابية

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حذرت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادى مساعد وزير الإدارة العامة للمرور، من العاصفة الترابية، ونبهت على ضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات الهامة والتنبيهات الواجب على سائقي السيارات الالتزام بها عند السير على الطرق، نظرا لسوء الحالة الجوية، التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، وأخذ الاحتياطات من العاصفة الترابية وكيفية التعامل معها.

تحذيرات المرور من العاصفة الترابية

هذه بعض نصائح المرور وفق تحذيرات الأرصاد الجوية من العاصفة الترابية، وتتلخص تلك النصائح فى النقاط الآتية:

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1. يجب على السائق السير بسرعة منخفضة ويجب تشغيل المساحات بشكل مستمر لكي تكون الرؤية واضحة والتي تسببها الأتربة.

2. يجب على قائد السيارة مضاعفة مسافة الأمان بين المركبة والأخرى التى أمامك لكي تستطيع من الوقوف بأمان.

3. تفادى الاستعمال المفاجئ أو الكبس الشديد لجهاز الفرامل.

4. يجب استخدام التنبيهات الدالة على الانحراف فى وقته المناسب لحماية مسارك ومسار الآخرين.

5. عدم التركيز بغير الطريق، لتفادي فقدان التركيز.

6. ترك مساحة الأمان اللازمة بين عربتك والآخرين بمقدار لا يقل عن أربعة أمتار لكل عشرة كم فى السرعة نحو “40-50 مترا” بسرعة مائة كم.

7.عدم استعمال الهاتف المحمول لأنه يتسبب في فقدان التركيز عند القيادة.

8. عدم السير على الطرق وأنت تحت تأثير المخدرات، لأنها تؤدي فى حدوث حوادث مروعة.

9. عدم تخطى العربات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

10.عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

11. عدم السير عكس الاتجاه لتفادي وقوع الحوادث المرورية.

12. استخدام مساحات المركبة باستمرار وإنارة والأنوار العالية.

13. الاطمئنان على سلامة الإطارات وضغط الهواء بها قبل الخروج بالمركبة.