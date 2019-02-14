إنهاء أزمة الصيادلة.. بالإعلان عن تكليف دفعة 2017 الأسبوع القادم

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أعلن عضو نقابة الصيادلة الدكتور أحمد عبيد، إن أزمة تكليف الصيادلة الخاصة بدفعة عام 2017، قد انتهت بشكل كامل”، وأضاف أنه “من المنتظر إصدار وزيرة الصحة و السكان الدكتورة هالة زايد، قرار وزاري خاص بحركة التكليف بداية من الأسبوع القادم”.

وأوضح، “أن أعضاء مجلس النواب المصري قد تواصلوا مع قيادات في وزارة الصحة والسكان، من أجل حل أزمة التكليف، والتى يبلغ عددهم أكثر من خمسة عشر ألف صيدلي”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن مساعد وزير الصحة للطب العلاجي الدكتور أحمد محيى القاصد، قد خاطب مديريات الشؤون الصحية على مستوى جمهورية مصر العربية خلال مطلع شهر فبراير الجاري لعام 2019، من أجل الإفادة بموقف المديرية من القوى البشرية من الصيادلة على قوة العمل، كما طالب بإرسال الأعداد التي تحتاجها المديرية من الصيادلة الجدد بشكل دقيق، وأكد أن أي زيادة في الأعداد المطلوبة عن الاحتياج الفعلي تكون تحت مسؤولية وكيل الوزارة.

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