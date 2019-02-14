إليكم تفاصيل.. شروط الحج السياحي لاستقبال طلبات المواطنين

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صرح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة باسل السيسى، “إن ضوابط الحج السياحي حددت شروط، من أجل استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة الحج السياحي”.
ضوابط الحج السياحي
- ألا يقل سن الرجل للتقدم للحج عن خمسة وعشرين عامًا، في حال مرافقة أحد والديه.
- تضمنت الضوابط أن يتم تسجيل المرافق لأحد والديه بما لا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا.
- فيما يخص السيدات الأقل من خمسة وأربعين عامًا، يشترط وجود محرم مرافقا لها، يتم التسجيل معا بطلب واحد.
- تقديم كافة التسهيلات أمام ضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحية.
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