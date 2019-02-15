قريبًا.. الإسكان تطرح وحدات سكنية بـ “جنة ودار مصر” في زايد والقاهرة الجديدة

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، اجتماعا موسعا، أمس الخميس، مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع أكد وزير الإسكان، على أهمية وضع أولويات للعمل فى المشروعات المختلفة التى تتولى الهيئة تنفيذها بالمدن الجديدة، وضرورة توزيع وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة، من أجل دفع العمل بجميع المشروعات السكنية والخدمية والتنموية الجارى تنفيذها.

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كما وجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة توفير موارد للإنفاق الدائم على المدن العمرانية الجديدة، وصيانة المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها بها، وتعظيم العوائد من المشروعات المُنفذة، كما طالب الوزير بسرعة حل مشاكل المستثمرين من أجل تحقيق المصالح المرجوة من المشروعات التى يتم تنفيذها، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل بالمدن الجديدة.

واستعرض المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن: المشروعات المختلفة التى تتولى الهيئة تنفيذها، وتتضمن مشروعات الإسكان بأنواعه المختلفة (الاجتماعى – المتوسط – الفاخر)، وكذا ترفيق الأراضى السكنية التى يتم طرحها لمختلف شرائح المجتمع، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة لخدمة سكان المدن الجديدة، ولا سيما المشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة فى محيط القاهرة الكبرى، حيث تُعد هى عصب المدن الجديدة، مُتعهداً بزيادة الجهد المبذول فى تنفيذ ومتابعة جميع المشروعات بالمدن الجديدة.

وتحدث المهندس عبدالمطلب ممدوح، قائلًا: ” إن العمل منتظم بجميع المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمدن الجديدة، مؤكداً التزام أبناء الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بالانتهاء من تنفيذ المشروعات فى توقيتاتها المحددة، وبأعلى جودة فى التنفيذ”.

ومن ناحيتهم أكد كل من المهندس علاء عبدالعزيز، والمهندس كمال بهجات، والمهندس جمال طلعت، مساعدو نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أنهم يبذلون قصارى جهدهم فى متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الإسكان بتكليفهم بمتابعة مشروعات (الإسكان الاجتماعى – سكن مصر – دار مصر- جنة، والمرافق)، بمجموعة من المدن لكل واحد منهم، تحت الإشراف المباشر للمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، وإعداد تقارير شهرية بأعمال المتابعة.

وأضاف الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، أن هناك طفرة فى موازنة الهيئة منذ عام 2014 وحتى الآن، وهو ما يؤكد التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

وأشارت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أنه لا يوجد أى تأخير فى استصدار القرارات الوزارية لتنفيذ المشروعات المختلفة، مؤكدة أن قطاع التخطيط والمشروعات يعمل جاهداً على حل مشاكل المستثمرين، والتخطيط الأمثل لاستخدامات الأراضى بالمدن الجديدة، لتحقيق مدن مستدامة تتضمن جميع متطلبات الحياة الكريمة، من أجل جذب المواطنين للإقامة بها.

ولفت المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن هناك خطة تنفذها الهيئة لطرح الأراضى السكنية، والاستثمارية، والخدمية، وكذلك الوحدات السكنية، مضيفًا أنه جاري الاستعداد حاليا لطرح وحدات بمشروع سكن مصر، وجنة بمدن: القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد.