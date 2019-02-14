التنمية المحلية تتابع ملف تقنين أوضاع التوك توك بكافة المحافظات

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صرح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد قاسم ، “أن الوزارة تواصل التعاون بشكل دائم، من أجل المتابعة الفورية مع كافة المحافظين فيما يخص ملف تقنين أوضاع التوك توك”.

وأكد، “أن الفترة السابقة شهدت تقنين العديد من المركبات غير المرخصة، والتي كانت تعمل بعيدًا عن القانون” لفت إلى أن المحافظات المصرية تستقبل المركبات، وتعمل على تقنينها بما يوافق القوانين واللوائح المعمول بها في إدارة المرور، بالتعاون مع وزارة الداخلية”.

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وأوضح “أن الحكومة المصرية قد أمهلت ملاك التوك توك، فترة زمنية تصل إلى ستة أشهر من أجل توفيق أوضاعهم، وما تزال تستقبل الطلبات، وتفحصها لتوفيق الأوضاع”.

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