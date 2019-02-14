تسهيلات كبيرة للأسر فى الحج السياحي.. إليكم التفاصيل

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أعلن رئيس لجنة السياحة الدينية بغرف شركات السياحة أحمد إبراهيم، “أن الضوابط المنظمة للحج السياحى، تضمنت العديد من التسهيلات المخصصة للأسر وكافة حالات الارتباط العائلي”.

وأكد “من التسهيلات في موسم الحج السياحي خلال العام الراهن، السماح للعائلة الواحدة بدرجة قرابة من الدرجة الأولى التسجيل فى الشركات بحد أقصى خمسة أفراد، والتسجيل برقم إيصال واحد “ارتباط عائلي فقط”، من أجل ضمان سفر كافة أفراد الأسرة الواحدة معًا في حالة فوز أحدهم”.

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وأشار إلى “أن الضوابط تضمنت أيضا أن يتم وضع قائمة مخصصة للانتظار لكافة الشركات السياحية شركة بأسماء حجاجها، تحتوي على ترتيب تنازلي، ليتم بعد ذلك إجراء القرعة والاستقرار على العدد النهائي لأعداد المشرفين بتصعيد من يقع عليه الدور من الحجاج من أجل استكمال العدد المخصص لكل شركة على حدى”.

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