القوى العاملة تعلن عن موعد الانتهاء من قبول طلبات 200 سائق للعمل بالسعودية

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تعتزم وزارة القوى العاملة الانتهاء من قبول طلبات مائتين سائق للعمل في الرياض بالسعودية، يوم الأحد القادم، بأجور تصل إلى ألفين ريال سعودي؛ أي ما يعادل عشرة آلاف جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وأضافت الوزارة “من مميزات العمل أيضا العمل على توفير المسكن للأعزب، وتأمين ثلاثة وجبات يومياً، إلى جانب توفير تأمين صحي شامل، إلى جانب توفير زي للعمل، والعمل على تأمين تذاكر الطيران عند الذهاب خلال الإجازات السنوية، إلى جانب فرصة للعمل الإضافي تصل إلى خمسين في المئة، من عدد ساعات العمل الشهرية”.

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شروط العمل

صرح وزير القوى العاملة محمد سعفان، “أن الشركة الطالبة لديها العديد من الشروط في العاملة المراد توفيرها، وهي كالتالي:

يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول.

شهادة بقيادة أتوبيسات، بالإضافة عن خبرة في قيادة الأتوبيسات الكبيرة.

الحصول على شهادة متوسطة على الأقل.

يكون المتقدم على قدر معقول من اللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة

شهادة المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من جواز السفر “إن وجد”.

صور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنيه العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور.

وأوضح وزير العمل إلى “أنه سوف يتم عقد دورات تدريبية لمدة ثمانية عشر يومًا في القاهرة، لمن يقع عليه الاختيار، وسوف تتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب، والإقامة لكافة المتدربين، كما سوف تتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بشكل كامل، ولن يقوم المتعاقد بدفع أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره”.

وأوضح “أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل، وبالتحديد في قسم تلبية الاحتياجات بالخارج، التابع لديوان عام وزارة القوى العاملة، مرفقة معه بالسيرة الذاتية للشخص الراغب في الحصول على الوظيفة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفية، أو أي طالبات مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة”.

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