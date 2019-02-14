التنمية المحلية تطالب محافظ القاهرة بالعمل على تحسين مستوى النظافة

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أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، “أن رئيس جمهورية مصر العربية، يسعى من أجل العمل على إيجاد منظومة مستدامة إلى المخلفات الصلبة، والتخلص من كافة التراكمات التاريخية للقمامة في بعض من محافظات الدولة المصرية، من أجل العمل على تحسين مستوى النظافة بكافة المحافظات”.

وتوجه وزير التنمية المحلية بالطلب من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، خلال لقائه اليوم، في ديوان عام وزارة التنمية المحلية، بضرورة العمل على استمرار التنسيق بين “هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومتعهدي الخدمة والمسئولين بالأحياء”.

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وشدد على ضرورة التغلب على المعوقات، والمشكلات تبعًا الإمكانيات الراهنة، مع إمكانية مراجعة عقود المتعهدين خلال الفترة القادمة عند البدء في تطبيق المنظومة الجديدة الخاصة بالمخلفات من أجل العمل على رفع مستوى الأداء في الخدمة وتغيير الصورة الراهنة في بعض من أحياء القاهرة، والوصول بالشارع إلى مستوى النظافة التي ترضي المواطنين”.

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