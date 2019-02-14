قضية نقل الجثامين قضية تؤرق الجالية المصرية في الخارج

Advertisements

صرح رئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية، وعضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الدكتور وائل عبد القادر، “إن قضية نقل جثامين المصريين المتوفين في الخارج إلى أرض الوطن قضية تهم كافة الأسر المصرية بالخارج”.

وأشار إلى أن المصريين المقيمين والعاملين في الخارج طالبوا منذ وقت بعيد بحل تلك الأزمة التي تؤرق قدر كبير من أبناء الجالية المصرية في الخارج”.

Advertisements

كما طالب عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج مجلس النواب المصري بسرعة مناقشة قانون “نقل جثامين المصريين بالخارج” على الجلسة العامة، وأعرب عن أمله أن يتم إقرار هذا القانون في أسرع وقت ممكن.

أقرا المزيد “البرلمان” يناقش مشروع قانون نقل جثامين وعلاج المصريين بالخارج