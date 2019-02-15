تفاصيل أعداد المشردين والأطفال بلا مأوى التي تم التعامل معها مساء أمس

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صرحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها بشكل فعلي من فئة كبار السن والمشردين، منذ بدء العمل، وحتى مساء أمس الأربعاء الثالث عشر من شهر فبراير، بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها حوالي 4269 حالة.

وأوضحت الوزارة، “أنه تم التعامل مساء أمس الأربعاء مع مائة حالة مشرد وستة وثمانين طفل بلا مأوى بإجمالي مائة وستة وثمانين حالة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تصدرت محافظة القاهرة عدد الحالات حيث تم التعامل مع ما يقارب من تسعة وسبعين حالة، منها ثلاثة وخمسين حالة تشرد، وستة وعشرين حالة طفل بلا مأوى.

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تلي محافظة القاهرة، محافظة الجيزة حيث تم التعامل مساء أمس ما ما يقارب من أربعين حالة، ومنها ستة عشر حالة مشرد، وأربعة وعشرين طفل بلا مأوى.

أشارت الوزارة أن التدخلات التي تقدم عن طريق الفريق إلى المواطنين تتنوع ما بين “الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة إلى وزارة التضامن الاجتماعي والحصول على الرعاية اللازمة، إلى جانب توزيع وجبات ساخنة، وتوزيع بطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع أربعة عشر بطانية وتوزيع مائة وثلاثة عشر وجبة ساخنة عليهم”.

ويتلقى الفريق الخاص بالمساعدة العديد من البلاغات عن حالات المواطنين، والأطفال بلا مأوى عبر الخط الساخن تحت رقم 16439، و16528، أو الاتصال على رقم “0109536811”، أو من خلال ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

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