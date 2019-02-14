تعرف على الأسس الجديدة لمحاسبة التوك توك ضريبيا

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أصدرت مصلحة الضرائب المصرية ، تعليمات خاصة بمحاسبة أصحاب التوك توك ضريبيًا ، وذلك في تقرير حديث صادر عن المصلحة.

عبد العظيم حسين ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أصدر تعليمات تنفيذية لأسس حساب الضريبية الخاصة بنشاط التوك توك ، بعد دراسة شاملة لنشاط مركبات التوك توك في مصر.

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الأسس التي أصدرتها مصلحة الضرائب المصرية ، تضمنت حساب الإيراد اليومي بعام 2014 «سنة الأساس» ، بمبلغ 100 جنيه ، وذلكعلى أن يراعى زيادته بواقع 10% سنويا بشكل تراكمي ، مع التقريب لأعلى رقم صحيح.

وفيما يخص عدد أيام العمل ، تضمنت الأسس أن يتم تحديدها بحسب موديل المركبة وبخلاف عام الصنع ، حيث تنقسم إلى300 يوم عمل لموديلات الخمس سنوات فأقل ، و 230 يوم عمل للموديلات أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات ، وأكثر من 10 أعوام يحدد لهم 190 يوم عمل فقط.

وبشأن صافي الربح ، تضمنت الأسس أن تكون 25% للمركبة التي يقودها سائق مؤمن عليه ، و30% للمركبة التي يقودها مالكها.