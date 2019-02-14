البرلمان يعلن موافقته على مبدأ تعديل الدستور

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وافق 458 نائبا ، اليوم الخميس الموافق 14 فبراير من العام الحالي 2019 ، على تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب ، الخاص بمبدأ تعديل بعض مواد الدستور ، وذلك حسب ما أعلن الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب.

وخلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الخميس ، قال الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب: «لقد توافرت الأغلبية المطلوبة ، وهي أغلبية أعضاء المجلس ، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة ، يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية ، لدراسته وإعداد تقرير لمجلس النواب».

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وزاد رئيس مجلس النواب خلال كلمته: «عملا بحكم المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، على كل عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم باقتراح أو دراسة أو بحث ، في شأن طلب تعديل الدستور كتابة لرئيس المجلس ، خلال 30 يوما من الموافقة على مبدأ التعليم ، وبشرط أن يكون في حدود المواد المطلوب تعديلها».

وتابع الد كتور علي عبد العال: «سوف أحيلها إلى اللجنة التشريعية في البرلمان ، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها».