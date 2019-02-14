وزيرة الصحة تزور معهد القلب وتوجه بزيادة عمليات «القسطرة» و«القلب المفتوح»

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أجرت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، اليوم الخميس الموافق 14 فبراير من العام الحالي 2019 ، زيارة إلى معهد القلب القومي ، وذلك ضمن زيارتها الميدانية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، تفقدت أقسام المستشفى كافة ، بداية من قسمي الاستقبال والطوارئ ، مرورا بغرف العمليات وأقسام الأشعة والعناية المركزة.

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وتابع الدكتور خالد مجاهد ، أن وزيرة الصحة والسكان ، لاحظت تأخر في عمليات تركيب منظم ضربات القلب ، حيثوجهت بسرعة حل المشكلة فورا ، مضيفا أن وزيرة الصحة والسكان ، استمعت إلى شكاوى المرضى ، ووجهت بنقل حالة إلى مستشفى معهد ناصر لتركيب جهاز منظم ضربات القلب ، وأخرى إلى مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتامين الصحي لإجراء الجراحة اللازمة لها ، كما وجهت الدكتور أحمد مصطفى نائب مدير المعهد ، بإجراء جراحة عاجلة اليوم لمريض ، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة داخل المعهد.

وأوضح أن الدكتورة هالة زايد ، راجعت عدد عمليات القلب المفتوح والقساطر القلبية التي تجرى داخل المعهد ، ووجهت بزيادة إجراء عمليات القلب المفتوح ، وبزيادة معدل إجراء القساطر القلبية اليومي لاستيعاب عدد أكبر من المرضى ، وذلك لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة للمرضى ، في تخصصات القلب المفتوح والقساطر القلبية ، وهي أحد التخصصات الحرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للقضاء على قوائم الانتظار.

ولفت الدكتور خالد مجاهد ، إلى أن وزيرة الصحة والسكان ، تفقدت غرفة قرارات نفقة الدولة داخل المعهد ، وراجعت عدد اللجان الثلاثية التي يرسلها المعهد إلى المجالس الطبية المتخصصة ، كما وجهت بسرعة إرسال اللجان إلى المجالس بصفة دورية ، وعدم تأخيرها ، لسرعة إصدار القرارات العلاجية ، وذلك حرصا على تلقي المريض الخدمة الطبية المطلوبة في أسرع وقت ممكن ، كما وجهت وزيرة الصحة والسكان ، بزيادة أعداد التمريض المتعاقد مع المعهد ، لتشغيل أسرة الرعاية بكامل طاقتها ، وبالتالي زيادة أعداد العمليات التي تجرى لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة ، وهو هدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار ، التي بدأت منذ شهر يناير الماضي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، وجهت كذلك بصرف المستحقات المالية الخاصة بمساعدي التمريض وتمريض الرعاية ، وفنيي القسطرة، المتعاقدين مع المعهد ، نظرا لعدم صرف مستحقاتهم منذ 3 أشهر ، كما حرصت وزيرة الصحة ، على الاستماع إلى مقترحات الفريق الطبي في المعهد ، من أطباء وتمريض وإداريين ، د بهدف تطوير وتحسين الخدمة الطبية في المعهد ، وتقديم أفضل خدمة للمرضي ، وكذلك أبدت وزيرة الصحة والسكان ، عدم رضائها عن أعمال النظافة والأمن في المعهد ، ووجهت بتحسن الخدمات بشكل فوري.

ويجريمعهد القلب القومى في كل شهريا ، 1550 قسطرة قلبية ، و257 قلب مفتوح ، كما يستقبل يوميا نحو 3 آلاف مواطن في العيادات الخارجية.