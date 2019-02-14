وزيرة الصحة تزور معهد القلب وتوجه بزيادة عمليات «القسطرة» و«القلب المفتوح»

منذ 39 دقيقة أخبار مصر
وزيرة الصحة تزور معهد القلب وتوجه بزيادة عمليات «القسطرة» و«القلب المفتوح»

أجرت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، اليوم الخميس الموافق 14 فبراير من العام الحالي 2019 ، زيارة إلى معهد القلب القومي ، وذلك ضمن زيارتها الميدانية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة  والسكان ، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، تفقدت أقسام المستشفى كافة ، بداية من قسمي الاستقبال والطوارئ ، مرورا بغرف العمليات وأقسام الأشعة والعناية المركزة.

وتابع الدكتور خالد مجاهد ، أن وزيرة الصحة والسكان ، لاحظت تأخر في عمليات تركيب منظم ضربات القلب ، حيثوجهت بسرعة  حل المشكلة فورا ، مضيفا أن وزيرة الصحة والسكان ، استمعت إلى شكاوى المرضى ، ووجهت بنقل حالة إلى مستشفى معهد ناصر لتركيب جهاز منظم ضربات القلب ، وأخرى إلى مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتامين الصحي لإجراء الجراحة اللازمة لها ، كما وجهت الدكتور أحمد مصطفى نائب مدير المعهد ، بإجراء جراحة عاجلة اليوم لمريض ، وذلك بعد تأجيلها أكثر من مرة داخل المعهد.

وأوضح أن الدكتورة هالة زايد ، راجعت عدد عمليات القلب  المفتوح  والقساطر القلبية التي تجرى داخل المعهد ، ووجهت بزيادة إجراء عمليات القلب المفتوح ، وبزيادة معدل إجراء القساطر القلبية اليومي لاستيعاب عدد أكبر من المرضى ، وذلك لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة للمرضى ، في تخصصات القلب المفتوح والقساطر القلبية ، وهي أحد التخصصات الحرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للقضاء على قوائم الانتظار.

ولفت الدكتور خالد مجاهد ، إلى أن وزيرة الصحة والسكان ، تفقدت غرفة قرارات نفقة الدولة  داخل المعهد ، وراجعت عدد اللجان الثلاثية التي يرسلها المعهد إلى المجالس الطبية المتخصصة ، كما وجهت بسرعة إرسال اللجان إلى المجالس بصفة دورية ، وعدم تأخيرها ، لسرعة إصدار القرارات العلاجية ، وذلك حرصا على تلقي المريض الخدمة الطبية المطلوبة في أسرع  وقت ممكن ، كما وجهت وزيرة الصحة والسكان ، بزيادة أعداد التمريض المتعاقد مع المعهد ، لتشغيل أسرة الرعاية بكامل طاقتها ، وبالتالي زيادة أعداد العمليات التي تجرى لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة ، وهو هدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار ، التي بدأت منذ شهر يناير الماضي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ، وجهت كذلك بصرف المستحقات المالية الخاصة بمساعدي التمريض وتمريض الرعاية ، وفنيي القسطرة، المتعاقدين مع المعهد ، نظرا لعدم صرف مستحقاتهم منذ 3 أشهر ، كما حرصت وزيرة الصحة ، على الاستماع إلى مقترحات الفريق الطبي في المعهد ، من أطباء وتمريض وإداريين ، د بهدف تطوير وتحسين الخدمة الطبية في المعهد ، وتقديم أفضل خدمة للمرضي ، وكذلك أبدت وزيرة الصحة والسكان ، عدم رضائها عن أعمال النظافة والأمن في المعهد ، ووجهت بتحسن الخدمات بشكل فوري.

ويجريمعهد القلب القومى في كل شهريا ، 1550 قسطرة قلبية ، و257 قلب مفتوح ، كما يستقبل يوميا نحو 3 آلاف مواطن في العيادات الخارجية.