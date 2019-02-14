رئيس الوزراء يهنئ وزير الإسكان الجديد على مهام منصبه

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التقى المهندس مصطفي مدبولي ، رئيس مجلسالوزراء ، اليوم الخميس الموافق 14 فبراير من العام الحالي 2019 ، الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان الجديد ، وعدد من الجهات المعنية ، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الإسكان.

واستهل المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اللقاء بالترحيب بوزير الإسكان الجديد ، على توليه حقيبة وزارة الإسكان ، كما تمنى له التوفيق.

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يذكر أن المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، استكمل سلسلة الاجتماعات التي بدأها في يوم الخميس الماضي ، مع أعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة ، بهدف مناقشة وبحث مُشكلات المُصَدرين ومقترحاتهم ، لدفع الصادرات نحو مختلف دول العالم ، وزيادتها خلال الفترة المقبلة ، حيث اجتمع اليوم الخميس ، مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، وذلك بحضور الدكتور عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة.

وخلال اللقاء ، قال رئيس مجلس الوزراء ، إن تحفيز وتشجيع الصادرات ، يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى حرص الدولة على التشاور واتخاذ القرارات المناسبة ، بهدف دفع النمو في قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.