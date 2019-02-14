1100 فرصة عمل براتب يصل لـ3 ٱلاف جنيه (تفاصيل)

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أعلنت وزارة القوى العاملة ، اليوم الخميس الموافق 14 فبراير من العام الحالي 2019 ، توافر نحو 1100 فرصة عمل جديدة ، في إحدى شركات الخدمات الأمنية في مدينة نصر ، وذلك براتب يصل إلى3 آلاف جنيه.

الوظائف التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة ، تتضمن 800 فرد أمن ، على أن يتراوح عمر المتقدم للوظيفة ، بين 22 إلى 45 عاما ، وذلك براتب يصل إلى 2200 جنيه ، بينما تتضمن أماكن العمل المطلوبة: «العاشر من رمضان ، المعادي ، شيراتون ، وشارع الأزهر». Advertisements

وتتضمن الوظائف المتاحة كذلك ، 150 مشرف أمن في مدينة العاشر من رمضان ، وبراتب 3 آلاف جنيه ، و150 أمن صناعي للعمل 8 ساعات ، وذلك براتب 2100 جنيه.

وعنمزايا الوظائف المتاحة ، فتتضمن4 أيام راحة ، وتوافر سكن ووجبات ، ومن يرغب في التقدم للحصول على الوظائف ، فعليهالاتصال على الرقم 01222501250 ، أو التوجه إلى مقر الشركة في 12 شارع قورش ، المتفرع من شارع حسانين هيكل ، في حي عباس العقاد في مدينة نصر.