شوقي: تسليم الطلاب “التابلت” ليس له علاقة بسداد المصروفات المدرسية

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أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن استلام الطالب لـ”التابلت المدرسي”لا يرتبط بتسديد الطالب للمصروفات الدراسية، ولكنه فقط مرتبط بتسديد ولي أمر الطالب لقيمة بوليصة التأمين في هيئة البريد، وقدرها 100 جنيه.

جاء هذا التصريح السابق الذكر لوزير التربية والتعليم، في إجابته على تساؤلات أولياء الأمور حول ارتباط تسليم التابلت بسداد المصروفات الدراسية لكون بعض المدارس قررت عدم تسليمه للطلاب إلا بعد سداد المصروفات الدراسية.

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وكان المستشار الفني لوزير التربية والتعليم لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أحمد ضاهر، قد أصدر بيان صحفي أمس، أوضح فيه أنه قبل تسلم أي جهاز، يوقع كل من الطالب وولي أمره على إقرار الاستلام، ويقر فيه ولي الأمر بأن أبنه أو إبنته تسلم جهاز “تابلت” موديل Samsung T585 ومشتملاته، وتحتوي المشتملات المذكورة في الإقرار على “جراب جلد وقلم للكتابة على التابلت و شاحن و سماعة أذن”.

وخلال البيان، تمت الإشارة إلى التغطية التأمينية التي تمنحها بوليصة التأمين للتابلت المدرسي، حيث ذكر أنه في حالة تلف “التابلت” أو فقدانه، وفي حالة المخاطر التي لا تغطيها بوليصة التأمين والضمان، يكون ولي الأمر ملتزمًا بسداد قيمته المالية بالسعر الذي تكلفته الدولة، كما يلتزم ولي الأمر والطالب بسداد تكاليف صيانة الجهاز في حالة إصابته بأعطال ناجمة عن سوء استخدام الطالب أو الطالبة، وذلك في مراكز الصيانة المعتمدة التابعة لشركة سامسونج في مصر، مع التعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز الصيانة المعتمدة، وبعد إمضاء كل من الطالب وولي الأمر، يوقع على الإقرار نفسه مندوب التسليم في المدرسة ومدير المدرسة.

وكانت مديريات التعليم بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت الإثنين الماضي، الموافق 11 فبراير، إجراءات توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة، وهذا وفق خطة زمنية حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسب ظروف كل محافظة.

وفي المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة “التابلت” على طلاب الصف الأول الثانوي، تم توزيع الأجهزة في 20 محافظة هي: الإسماعيلية (7919 جهاز)، بور سعيد (5682)، السويس (4075)، مرسى مطروح (1863)، شمال سيناء (3300)، الوادي الجديد (2601)، الأقصر (6349)، جنوب سيناء (832)، البحر الأحمر (2885)، أسوان (7289)، الفيوم (14841)، بني سويف (16643)، قنا (16353)، الإسكندرية (45349)، القاهرة (91572)، المنيا (29854)، أسيوط (24801)، سوهاج (21137)، و،الشرقية (50017) ودمياط (12582).​