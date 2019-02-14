تعرف على موعد تحسن الأحوال الجوية

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يشهد طقس غدا الجمعة ، الموافق 15 فبراير من العام الحالي 2019 ، نشاطا مثيرا للرياح الشديدة ولكن دون أتربة ، فضلا عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري ، تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة حتى شمال الصعيد ، وذلك حسب ما صرح الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ، في برنامجه ٱخر النهار ، المذاع على فضائية النهار ، مساء اليوم الخميس ، أضاف الدكتور أحمد عبد العال ، أن الموجة الباردة سوف تنحصر على السواحل الشمالية ، بداية من يوم السبت المقبل ، موضحا أن هيئة الأرصاد الجوية ، سوف تعقد مؤتمرًا من يوم 16 فبراير حتى يوم 23 فبراير الحالي ، بهدف متابعة تأثير التغيرات المناخية العالمية على القارة السمراء إفريقيا ، فضلا عن تبادل الخبرات مع الدول الإفريقية.

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خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، توقعوا في نشرة أخبار الطقس التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن يستمر نشاط الرياح على الأنحاء كافة غدا الجمعة ، حيث تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد ، ما يؤدي بدوره إلى تدهور الرؤية الأفقية ، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس ، ويؤدي كذلك إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر ، بينما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الأنحاء كافة ، يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وزاد خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون طقس غدًا الجمعة بارد شمالًا حتى شمال الصعيد ، مائل للبرودة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل، على الأنحاء كافة ، كما حذر خبراء الطقس ، من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط ، وارتفاع الموج به من 3 إلى 4 أمتار ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية ، وتكون حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، بينما يكون ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، الموافق 15 فبراير من العام الحالي 2019 ، حسب ما ورد في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، العظمى 15 درجة ، الصغرى 11 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 15 درجة ، الصغرى 10 درجات.

مطروح ، العظمى 16 درجة ، الصغرى 8 درجات.

سوهاج ، العظمى 16 درجة ، الصغرى 9 درجات.

قنا ، العظمى 17 درجة ، الصغرى 9 درجات.

أسوان ، العظمى 18 درجة ، الصغرى 11 درجة.

سانت كاترين ، العظمى 8 درجات ، الصغرى درجة واحدة.