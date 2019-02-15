بمشاركة «السيسي».. انطلاق أعمال مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية اليوم

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تنطلق بعد ظهر اليوم الجمعة ، الموافق 15 فبراير من العام الحالي 2019 ، أعمال الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، وعدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلي المنظمات الدولية والخبراء المعنيين بقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.

الانطلاق الرسمي للمؤتمر عقد جلسات وموائد مستديرة ، تتعلق بقضايا أمن الطاقة وأمن شبكات الإنترنت والأمن الصحي ، حيث يفتتح رئيس المؤتمر ولفجونج أشينجر ، الجلسات الرسمية بكلمة له ، تليها كلمات وزيري الدفاع الألماني والبريطاني ، ثم تعقد جلسة «مستقبل التعاون في مجال الدفاع وإمكانية تشكيل قوي مشتركة» ، والتي يتحدث خلالها رئيس وزراء النرويج ، ووزراء خارجية فرنسا وبولندا وكندا واليابان ، وذلك حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ.

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كماتعقد جلسة نقاش عام ، يتحدث خلالها سكرتير عام حلف الأطلنطي يوهانس ستولتينبيرج ، ووزير خارجية ألمانيا هيكو ماس ، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسات الامنية للاتحاد الأوروبي فريدريكا موجريني ، تليها جلسة بعنوان «عودة المنافسة في مجال التجارة.. من المواجهة إلى التعاون» ، حيث يتحدث خلالها الرئيس بالإنابة للبنك الدولي ، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ، ورئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي ، وكبير المستشارين الاقتصاديين محمد العريان ، ويدير الجلسة مدير المنتدى الاقتصادي العالمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هو أول المتحدثين خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ في ثاني أيامه صباح غد السبت ، حيث يطرح خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ، وذلك في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية ، التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية وترسيخ تماسك مؤسساتها وقواتها الوطنية النظامية ، وكذلك احترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية ، وجهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ويعرض الرئيس السيسي أيضا ، رؤية مصر لتعزيز العمل الإفريقي خلال المرحلة المقبلة ، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي للعام الحالي 2019 ، من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة ، وتسهيل حركة التجارة البينية ، في إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة ، وتعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

كما تعقد جلسة عن أمن منطقة الساحل الإفريقي ، يتحدث خلالها رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ، ووزير خارجية بوركينا فاسو ممادو ألفا باري ، ومفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شيرجي ، ومدير البرنامج الإفريقي بمجموعة الأزمات الدولية كونفور ٱرو.

بعدها تعقد جلسة عامة يتحدث خلالها نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ، ثم جلسة عامة أخرى يتحدث خلالها رئيس فنلندا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي ، ونائب وزير الخارجية الروسي ، يعقبها جلسة عن الحد من الانتشار النووي ونزع السلاح ، ثم جلسة عنوان «الأمن في جنوب شرق أوروبا: خطوتان للأمام أم خطوة للوراء؟» ، بعدها جلسة «التغير المناخي والأمن: هل أصبح الأمر خارج السيطرة؟» ، كما تعقد جلسة موازية عن الأمن في شرق أوروبا ، وتعقد موائد مستديرة موازية عن الأمن الأوروبي والأمن عبر الوطني والأمن المتعلق بالتكنولوجيا ، ثم جلسة عن مجلس الشيوخ الأمريكي ودوره في سياسات الأمن الدولي.

وفي ثالث أيام المؤتمر ، تعقد جلسة عن الأمن الإنساني في الشرق الأوسط ، يتحدث خلالها مدير عام منظمة الصحة العالمية ومدير صندوق الأمم المتحدة لإغاثة الأطفال ، وسكرتير عام منظمة العفو الدولية ومديرة منظمة صحفيات بلا قيود ، ثم تعقد جلسة عامة يتحدث خلالها وزيرا خارجية قطر والعراق ، ثم جلسة بعنوان «الصراع السوري: استراتيجية أم مأساة؟» ، يتحدث خلالها وزيرا الدفاع التركي واللبناني ووزير الشؤون الخارجية الإماراتي ، وأحمد أبو الغيط الأمين العامة للجامعة العربية ، ويختتم مؤتمر ميونخ للأمن بجلسة ختامية.