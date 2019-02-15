براتب 2000 ريال.. القوى العاملة تعلن توافر فرص عمل في السعودية (تفاصيل)

منذ 35 دقيقة أخبار مصر
براتب 2000 ريال.. القوى العاملة تعلن توافر فرص عمل في السعودية (تفاصيل)

أعلنت وزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان ، اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير من العام الحالي 2019 ، أن بعد غد الأحد ، ٱخر أيام قبول طلبات 200 سائق للعمل في الرياض ، بالمملكة العربية السعودية ، برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودي ، أي ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا ، إضافة إلى توفير المسكن المؤثث للأعزب ، وتأمين 3 وجبات يوميًا ، وتأمين طبي شامل ، وتوفير زي للعمل ، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفي الإجازات السنوية ، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، قال إن الشركة السعودية اشترطت في المتقدم للوظيفة ، أن يكون لديه رخصة قيادة درجة أولي سارية المفعول ، وشهادة بقيادة أتوبيسات ، وخبرة في قيادة الأتوبيسات الكبيرة ، وأن يكون حاصل على شهادة متوسطة على الأقل ، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.

وعن المستندات المطلوبة ، أوضح وزير القوى العاملة ، أنها تتضمن «شهادة المؤهل الدراسي ، صورة من بطاقة الرقم القومي ، ومن جواز السفر (إن وجد) ، صور الرخصة ، شهادة الخبرة أو كارنية العمل ، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور».

وتابع وزير القوى العاملة، أنه سوف يتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما في القاهرة ، لمن يقع عليه الاختيار ، حيث تتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين ، وتتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل ، ولن يدفع المتعاقد أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره.

ولفت محمد سعفان ، إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل ، في قسم تلبية الاحتياجات في الخارج ، وذلك في ديوان عام وزارة القوى العاملة ، ومقرها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة ، مرفقا بها السيرة الذاتية ، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.