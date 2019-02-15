براتب 2000 ريال.. القوى العاملة تعلن توافر فرص عمل في السعودية (تفاصيل)

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أعلنت وزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان ، اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير من العام الحالي 2019 ، أن بعد غد الأحد ، ٱخر أيام قبول طلبات 200 سائق للعمل في الرياض ، بالمملكة العربية السعودية ، برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودي ، أي ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا ، إضافة إلى توفير المسكن المؤثث للأعزب ، وتأمين 3 وجبات يوميًا ، وتأمين طبي شامل ، وتوفير زي للعمل ، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفي الإجازات السنوية ، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، قال إن الشركة السعودية اشترطت في المتقدم للوظيفة ، أن يكون لديه رخصة قيادة درجة أولي سارية المفعول ، وشهادة بقيادة أتوبيسات ، وخبرة في قيادة الأتوبيسات الكبيرة ، وأن يكون حاصل على شهادة متوسطة على الأقل ، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية. Advertisements

وعن المستندات المطلوبة ، أوض ح وز ير الق وى العاملة ، أنها تتضمن «شهادة المؤهل الدراسي ، صورة من بطاقة الرقم القومي ، ومن جواز السفر (إن وجد) ، صور الرخصة ، شهادة الخبرة أو كارنية العمل ، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور».

وتابع وزير القوى العاملة، أنه س وف يتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما في القاهرة ، لمن يقع عليه الاختيار ، حيث تتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين ، وتتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل ، ولن يدفع المتعاقد أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره.

ولفت محمد سعفان ، إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل ، في قسم تلبية الاحتياجات في الخارج ، وذلك في ديوان عام وزارة القوى العاملة ، ومقرها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة ، مرفقا بها السيرة الذاتية ، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.