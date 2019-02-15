بالخرائط .. تعرف على أماكن سقوط الأمطار اليوم وتوقعات الأرصاد لطقس السبت

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كشفت توقعات مركز التنبؤ بالفيضان والسيول التابع لوزارة الري، المنشورة اليوم الجمعة، الموافق 15 فبراير، أماكن سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، والتي تكون غزيرة على السواحل الشمالية.

وقام مسؤولو المركز، بنشر تقرير عبر الصفحة الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خرائط ونماذج بيانية للمناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها اليوم وغدًا السبت.

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وقال المركز إنه من المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى ١٠ مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.

وحسب توقعات المركز، فإنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والتي تمتد إلى داخل مطروح وأجزاء من سيناء، غدًا السبت.

فيما نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الطقس للغد السبت، حيث يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

وحسب تقرير الهيئة فأنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين، فإن توقعات الطقس أظهرت أن حالة البحر المتوسط غدًا تكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدافهي كالأتي:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 9 درجات.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات.

وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات.

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات.

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.