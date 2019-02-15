شروط وتفاصيل الحصول على ورشة في مدينة دمياط للأثاث

Advertisements

تبدأ المرحلة الثانية من شراء الورش ، في مدينة دمياط للأثاث ، غدا السبت الموافق 16 فبراير من العام الحالي 2019 ، حسب ما أعلنت شركة مدينة دمياط للأثاث.

وأُنشئت مدينة دمياط للأثاث ، على مساحة331 فدانا في ناحية شطا في محافظة دمياط ، وتضم مدينة دمياط للأثاث ، 1350 ورشة لصغار صناع الأثاث في دمياط ، وعددا من الأراضي كاملة المرافق مخصصة لمصانع الأثاث والصناعات الخشبية والصناعات المغذية والمكملة لها ، وذلك بمساحة إجمالية تبلغ نحو 590 ألف متر مربع. Advertisements

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، تفاصيل التقدم للحصول الورش المتاحة للبيع ، في مدينة دمياط للأثاث ، وهي كما يلي:

1. يتم التقدم للحصول على ورشة في مدينة دمياط للأثاث ، في مكتبة مصر العامة، كورنيش النيل ، الأعصر ، في دمياط.

2. يتم طرح عدد محدود من كراسات الشروط ، لبيع ورش في مدينة دمياط للأثاث ، وذلك بمساحات 50 مترًا ، 100 متر ، وسعر كراسة الشروط 300 جنيه.

3. سعر بيع المتر المربع في ورش مدينة دمياط للأثاث ، يبلغ 5950 جنيها للدفع النقدي.

4. يمكن البيع بواسطة التقسيط ، عن طريق البنوك المشاركة في التمويل ، وهي «بنك مصر ، بنك كيو إن بي ، بنك الإسكان والتعمير ، وبنك التنمية الصناعية» ، وذلك بفائدة ميسرة 5% متناقصة على مدى 10 سنوات ، من بينها سنة سماح.