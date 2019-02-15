عاجل.. الداخلية تنجح في إبطال مفعول عبوة ناسفة بميدان الجيزة

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أعلنت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن نجحت في إحباط هجوم إرهابي، ظهر اليوم الجمعة، الموافق 15 فبراير في محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

حيث ذكرت المصادر الأمنية أن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابيةقامت بمحاولة استهداف كمين أمنى بعبوة بدائية الصنع، في محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

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وأكدت المصادر، إن خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، قاموا بإبطال مفعولها على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان توضيحي لها منذ قليل، تناولت فيه تفاصيل الحادث، أن قوات الشرطة كانت قد اشتبهت في جسم غريب وجد أسفل كوبري الجيزة المعدني، وتم إبلاغ شرطة النجدة التي أبلغت غرفة عليات الحماية المدنية.

وحسبما ذكرت الوزارة، فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا شارك فيه ضباط مباحث قسم الجيزة وفرقة الغرب، وتم التعامل مع الجسم بمدفع المياه، ما أحدث دوي انفجار.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 15 الجاري، قامت عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع، في محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، مضيفًا إن خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، قاموا بإبطال مفعولها على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت قوات الشرطة اشتبهت في جسم غريب أسفل كوبري الجيزة المعدني، وتم إبلاغ شرطة النجدة التي أبلغت غرفة عليات الحماية المدنية.