المرور: إغلاق جزئي لطريق السويس الصحراوي لمدة 45 يومًا

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، أن الإدارة ستقوم بعملية إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى نظرًا لإجراء أعمال تطوير لمدة 45 يوما فى المسافة بتقاطعه مع الدائرى حتى كوبرى المشير أحمد بدوى الغربى نظرا لتعارض اﻷعمال مع خطوط الغاز، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأضاف اللواء عصام شادى، أن تلك اﻷعمال يتم إجراءها بالتنسيق بين الهيئة الهندسية وشركة لمد خطوط الغاز للقيام بنقل خطوط الغاز المتواجدة ، بالمسافة من بعد أسفل الدائرى اتجاه السويس حتى مخرج مدينة الرحاب 1 وبطول 6.5 كم، ولهذا فإن اﻷمر الذى يستلزم استقطاع حارة مرورية من الطريق تبدأ من أقصى اليمين فى الاتجاه القادم من القاهرة حتى السويس لتنفيذ أعمال الحفر ونقل خطوط الغاز على ثلاث مراحل.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن اﻷعمال فى المرحلة اﻷولى، ستكون فى المسافة من أسفل الطريق الدائرى مناطق أمداد الشرطة، بينما ستكون المرحلة الثانية من أمداد الشرطة حتى ما قبل مبنى الحماية المدنية، والمرحلة الثالثة من القرب لمبنى الحماية للمدنية حتى مخرج الرحاب 2، ولن يتم الانتقال لمرحلة تول اﻷخرى إلا بعد الانتهاء من التى قبلها وستكون اﻷعمال بدءا من يوم الأحد المقبل من الساعة 5 صباحا حتى 4 عصرا بشكل يومى لمدة شهر ونصف.

وستقوم الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة – طواحين ضوئية – علامات إرشادية وتحذيرية – مخاريط – فواصل حركة).