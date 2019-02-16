التموين لم تنتهي من معايير حذف غير المستحقين للدعم

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صرحت مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، “أن الوزارة لم تنتهِ من المؤشرات والمعايير الخاصة باستبعاد غير المستحقين من الدعم السلعي ليتم الإعلان عنها أمام الرأي العام المصري”.

وأشار إلى “أن لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء المصري، والتي تضم عدد من الوزارات ومنها “التموين، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط” لم تحدد بعد المعايير النهائية الخاصة بحذف غير المستحقين من الدعم السلعي إلى جانب معايير إضافة المواليد الجدد”.

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وأوضح المصدر أنه في حال الموافقة على تحديد الآليات، والمعايير سوف يتم مناقشتها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، والبرلمان المصري، والمجتمع المدني”، ولفت المصدر إلى “أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تصدر بيان رسمي حتى الوقت الراهن في هذا الصدد، إلا بعد أن يتم الانتهاء من كافة المعايير”.

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