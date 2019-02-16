القوى العاملة تعلن عن 180 فرصة عمل جديدة.. تعرف على الوظائف المتاحة والرواتب

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صرحت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو ما يقارب من مائة وثمانين فرصة عمل جديدة، وذلك في أحد المطاعم الشهيرة القائمة مدينة نصر، برواتب تصل إلى ما يقارب من ثلاثة وخمسمائة جنيهًا مصريًا.

الوظائف المتاحة

40 كاشير، من الجنسين، برواتب تصل إلى ما يقارب من ألف وتسعمائة جنيهًا مصريًا إلى ما يقارب من الفين وثلاثمائة ألف جنيهًا مصريًا.

20 خدمة عملاء، براتب يصل إلى ما يقارب من ألفين ومائتين جنيهًا مصريًا، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره المتقدم من عشرين إلى خمسة وثلاثين عامًا.

من 20 إلى 35 سنة.

50 ويتر، براتب يتراوح من الف وتسعمائة جنيهًا مصريًا، إلى ألفين وثلاثمائة جنيهًا مصريًا، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط.

50 شيف شرقي وغربي، على أن يكون حاصل على مؤهل عالي، أو مؤهل متوسط، أو إعدادي، وذلك براتب يتراوح من ألفين وثلاثمائة جنيهًا مصريًا.

20 عامل خدمات، براتب يتراوح من ألف وتسعمائة جنيه مصريًا، ألفين وأربعمائة جنيهًا مصريًا.

مميزات الوظائف

تأمين صحي.

تأمين اجتماعي.

توفير وجبات.

بدل انتقال.

توفير زي للعاملين.

مدة تدريب لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وعلى من يرغب في التقدم إلى الوظيفة، الاتصال على “01002180868”، أو التوجه إلى مقر المطعم القائم بالسراج مول، مدخل خمسة، الدور التاسع، القائم في مدينة نصر.

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