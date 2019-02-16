التموين: تطبيق “الباركود” على السلع يمنع التلاعب والفساد

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صرح رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة رأفت القاضي، “أن تطبيق نظام الباركود على السلع سوف يحدد حجم أرصدة السلع بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية، وتجارة الجملة، إلى جانب العمل على ضبط الأسعار”.

وأضاف “إن الشراء المجمع من خلال لجنة المشتريات المركزية التابعة إلى الشركة القابضة للصناعة الغذائية مع المودرن أدى إلى توحيد الأسعار والربط ا لإلكتروني بين الشركات، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى خفض الأسعار”.

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وأوضح إلى أن “الربط الإلكتروني لكافة فروع الشركة ومخازنها سوف يغلق باب الفساد، ويؤدي إلى منع أوجه التلاعب في السلع المنصرفة من أي فرع تابع للشركة”.

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