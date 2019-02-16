بيان تحذيري من الصحة بشأن تناول “ميترونيدازول” للأطفال.. إليكم التفاصيل

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نشر مركز المعلومات الدوائية التابع إلى الإدارة المركزية للصيدلة التابعة إلى وزارة الصحة والسكان، بيان توضيحي فيه حقيقة تفاعل تطعيم الأطفال من الديدان المعوية مع مادة “metronidazole”، يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع انطلاق فعاليات “الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية”، والتي تستهدف طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية حفاظا على صحة الأطفال.

أوضح مركز المعلومات الدوائية، “أن المستحضر المستخدم في الحملة يحتوي على مادة Mebendazole وهي مادة قوية جدا كطارد للديدان”، وأكد المركز على أولياء الأمور بضرورة عدم إعطاء الطفل أى مادة تحتوى طبية تحتوي على ميترونيدازول لمدة 5 أيام على الأقل بعد تعاطي الجرعة الخاصة بالحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية.

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وأضاف البيان الصادر عن المركز أنه من أمثلة المستحضرات التجارية الموجود في السوق المصري التي تحتوي على مادة الـ metronidazole المتداولة بالأسواق المصرية التالي:

فلاجيل Flagyl.

امريزول Amrizole.

فلازول Flazol.

اليزول Elyzol.

روزيكس Rozex.

فلاجيكور Flagicure.

انازول Anazol.

دوموزول Dumozole.

نيدازول Nidazole.

سوبرازول Superazole.

ميتروتيدازول Metronidazole.

بوميكسازول bumexazol.

كوباجرامون copagaramon.

دومازول dumaz.

انتوفار entophar.

وأشار المركز “أنه يتم تناول هذا الدواء عن طريق الفم، ويمكن تناوله مع أو بدون طعام، وقد يمضغ أو يبتلع بالكامل أو يسحق ويمزج مع الطعام”، وأكد البيان “على ضرورة إخبار الطبيب والصيدلي حول جميع الأدوية الخاصة بالطفل سواء كانت وصفة طبية، والمنتجات الطبيعية، والفيتامينات، والمشاكل الصحية قبل أخذ تلك الجرعة”.

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