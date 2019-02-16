إطلاق حملة العلاج المبكر لأمراض السمنة والأنيميا لطلاب المدارس.. إليكم التفاصيل

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سوف تعقد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد مؤتمر صحفي غدًا السبت في مقر مجلس الوزراء المصري، مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مع إطلاق فعاليات حملة الكشف، والعلاج المبكر لطلبة المدارس من الأمراض التالية: “السمنة، والأنيميا، والتقزم”، تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

تجري وزارة التربية والتعليم، المسح الطبي الشامل لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، والأمراض غير السارية على ثلاثة مراحل لطلاب المدارس، وبالتحديد للمرحلة الابتدائية بأنواعها المختلفة طوال العام الدراسي الحالي 2018/ 2019.

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وتأتي تلك الحملة القومية الهادفة إلى مكافحة السمنة والأمراض غير السارية، في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الصحة والسكان، وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاقًا من كون الصحة العامة هي أحد مكونات الرئيسية للتنمية بالمجتمع المصري.

وتنطلق فعاليات الحملة في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الصادرة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

من المتعين أن تبدأ فعاليات الحملة خلال شهر فبراير الحالي لعام 2019، وتستمر حتى شهر أبريل القادم، من أجل تطبيق فعاليات الحملة على كافة طلاب المرحلة الابتدائية في شتى المدارس المصرية القائمة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

مراحل برنامج المسح الطبي لطلاب الابتدائي بالمدارس

ويتم برنامج المسح الطبي عبر ثلاثة:

مراحل الأولى تتضمن محافظات الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومرسى مطروح، وبورسعيد وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والجيزة، والإسكندرية.

المرحلة الثانية تتم خلال شهر مارس القادم 2019، وتتضمن المحافظات التالية: “القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر.

المرحلة الثالثة تتم خلال نهاية شهر مارس القادم، وخلال شهر أبريل القادم، وتتضمن المحافظات التالية: الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادي الجديد.

هدف مبادرة المسح الطبي لطلاب المدارس

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، “أن الوزارة تستهدف من خلال الحملة القومية لمكافحة الأنيميا، والسمنة، والتقزم، فحص اثنا عشر ونصف مليون طالبًا للكشف عن هذه الأمراض الثلاثة”، وأكد “إن الحملة قد انطلقت منذ أيام من أجل الكشف عن أطفال المدارس فيما يخص أمراض السمنة، والأنيميا والتقزم”.

صرح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، “إن الوزارة قد وجهت بتسهيل مهام عمل كافة لجان وزارة الصحة والسكان المكلفة بعملية ‏المسح الطبي، وإبراز أهمية عملية المسح في وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل مهام لجنة وزارة ‏الصحة في تنفيذ إجراءات المسح في المدارس، إلى جانب مناشدة كافة أولياء الأمور بأهمية إجراء ‏الفحص الطبي حفاظاً على صحة الطلاب”.

أكد الدكتور خالد مجاهد، “أن وزارة الصحة والسكان، سوف توفر العلاج بشكل مجاني للمرضى”، وأكد “إن هناك علاج متوفر لمرضى التقزم، وهو عبارة عن نوع من الهرمونات”.

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