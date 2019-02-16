شركة جايدواير تطلق ديف كونيكت وهي بيئة تكامل الأنظمة للمطوّرين والمكملة لماركت بلايس

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أعلنت اليوم شركة “جايدواير سوفتوير” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GWRE)، وهي الشركة المزودة لمنصة القطاع التي تعتمد عليها شركات التأمين على الممتلكات والحوادث، عن إطلاق بيئة تطوير النظم “ديف كونيكت” التي تستكمل منصة “ماركت بلايس” المزدهرة الخاصة بالشركة. ويقدّم “ديف كونيكت” من “جايدواير” مجموعة من الأدوات، وواجهات برمجة التطبيقات، وخدمات الأعمال، والوثائق المقدمة على شكل حزم مجموعات لتطوير البرمجيّات يستخدمها شركاء حلّ “بارتنر كونيكت” من “جايدواير” لإدخال إضافات على منتجات منصة التأمين من “جايدواير” (إنشورنس بلاتفورم”). وتتميز الإضافات إلى منصة التأمين “إنشورنس بلاتفورم” القائمة على “ديف كونيكت” بأنها تعود بالفائدة على جهات التأمين من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول السريع إلى الحلول المبتكرة من أجل مساعدتهم على إدارة وتنمية وتمييز أعمالهم.

وقالت مارتينا كونلون، نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث والاستشارات ورائدة الممارسات في قسم التأمين على الممتلكات والحوادث في “نوفاريكا”، في هذا السياق: “تبحث شركات التأمين عن وسائل لتسريع عملية توفير قدرة التقنيّات الرائدة، سواء كانت تقنيّات ناشئة أو تقنيّات التأمين أو الأنظمة الأساسية. ويسمح تأمين إطار عمل قويّ للحلول الرئيسيّة في مجال تكامل الأنظمة وإمكانية التوصيل والتشغيل إلى شركات التأمين بتقييم هذه الحلول ونشرها بشكل سريع، مما يساعد على تسريع تحقيق المنافع.”

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من جانبه، قال أنيربان باردالايه، رئيس منظومة المنصّة والسوق لدى “جايدواير”: “تشكّل إضافة ’ديف كونيكت‘ j=تطوراً مثيراً للغاية لمنصة السوق خاصتنا.” وأضاف: “يسرّنا أن نرحب بالمجموعة الافتتاحيّة من شركاء ’ديف كونيكت‘* بما في ذلك: “لايفجينيك” و”أونتيلوس”، وإنّنا نتطلّع إلى توفير الإضافات الخاصة بهم إلى عملائنا.”

وأعلنت أيضاً “جايدواير” عن منصة سوق محسّنة لشركات التأمين تتضمن تجربة عملاء سلسة، بما في ذلك محرك بحث محسّن يسمح لشركات التأمين باكتشاف الإضافات الجديدة وقدرات التكامل التي يوفرها ’ديف كونيكت‘ بسهولة أكبر.

وأعلن جيم كورسيكوسكي، نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي للشؤون التقنيّة المؤسسيّة في “نيشونوايد”: “إنّنا متحمّسون تجاه القدرة التي تمنحها منصة السوق من ’جايدواير‘ و’ديف كونيكت‘. ونشعر أنّ ذلك سيشكّل محفزاً استراتيجيّاً لمساعدة شركات التأمين على دمج منتجات الأطراف الثالثة بشكل سهل مع المنظومة الرئيسيّة من ’جايدواير‘.”

ويسمح “جايدواير ديف كونيكت” إلى مزودي الحلول بما يلي:

إظهار قدراتهم وخدماتهم المبتكرة بسلاسة ضمن تطبيقات “جايدواير” في صلب عمليّات شركات التأمين؛ و

بناء إضافات بسرعة أكبر، ضمن بيئة بناء واختبار مخصّصة، من دون الحاجة إلى تعلّم التفاصيل المعقدة الخاصة ببرمجيّة “جايدواير”؛ و

طرح إضافات معتمدة بسهولة ضمن منصة السوق من “جايدواير” – الواجهة الرسميّة حيث تبحث أكثر من 350 شركة تأمين عن حلول مدمجة لاستكمال تطبيقات “إنشورنس بلاتفورم”؛ و

خدمة شركات التأمين التي تستخدم نسخاًمختلفة من منتجات “جايدواير” بجهوزية تامة، مع ضمان الترقيات الكاملة بفضل تصميم التشغيل المنفصل.

وختم باردالايه كلامه قائلاً: “يسهّل ’ديف كونيكت‘ على مزوّدي الحلول إمكانية نشر الإضافات المصادق عليها، كما تساهم التجربة المحسّنة ضمن منصة السوق بتسهيل قيام شركات التأمين باكتشاف وتقييم الإضافات المرغوبة ونشرها. وهذا ما يميز منصة السوق من ’جايدواير‘ عن غيرها بالفعل.”

يمكن لمزوّدي الحلول المهتمّين بالانضمام إلى شبكة “جايدواير بارتنر كونيكت” و”ديف كونيكت” التواصل مع فريق “سولوشن ألاينسيز” هنا.

*يتمحور التركيز الأساسي لحلّ “ديف كونيكت” على مزودي الخدمات في سوق أمريكا الشماليّة. وسيتطوّر ذلك ليشمل المزوّدين الذين تخدم تطبيقاتهم مراحل أخرى من دورة التأمين ونواحي جغرافيّة أخرى.

لمحة عن “جايدواير سوفتوير”

تقدم “جايدواير” منصة القطاع التي تعتمد عليها شركات التأمين على الممتلكات والحوادث لتتكيّف وتنجح في زمن التغيير السريع للقطاع. ونحن نوفر البرمجيات والخدمات ومنظومة الشركاء لتمكين عملائنا من تشغيل أعمالهم وتمييزها وتطويرها. ويشرفنا أن نقدم الخدمات لأكثر من 350 شركة في 32 بلداً.